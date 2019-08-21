ارتفاع الأسهم الأوروبية بالمستهل وسط مراقبة التطورات السياسية

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، مع مراقبة التطورات السياسية والاقتصادية العالمية.

وبحلول الساعة 7:20 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع مؤشر "ستوكس600" بنحو 0.4 بالمائة إلى 372.8 نقطة، كما زاد مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.4 بالمائة عند 11694.4 نقطة.

وزاد مؤشر "كاك" الفرنسي بنحو 0.5 بالمائة إلى 5373.5 نقطة، فيما صعد مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.3 بالمائة مُسجلاً 7148.1 نقطة.

وقادت أسهم الشركات الصناعية المكاسب بنحو 0.7 بالمائة.

وخلال تلك الفترة انخفض اليورو أمام الدولار بنحو 0.06 بالمائة إلى 1.1093 دولار.

ويراقب المستثمرون اليوم الأوضاع السياسية في إيطاليا بعد أن تقدم رئيس الوزراء هناك جوسبي كونتي باستقالته، واتهم كونتي رئيس حزب الرابطة اليميني ماتيو سالفيني بالسعي نحو مصالح شخصية.

أما على صعيد تطورات البريكست، فمن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء البريطاني في وقت لاحق من اليوم بالمستشارة الألمانية لبحث مسألة الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وصرح بوريس جونسون أمس بأنه من الممكن إقرار صفقة البريكست من قبل المشرعين البريطانيين حال موافقة بروكسل على استبعاد الجزء الأكثر إثارة للجدل في الاتفاقية المتعلق بمستقبل الحدود الأيرلندية.

ومن المقرر أن يتم إعلان بيانات إقراض القطاع العام في المملكة المتحدة في وقت لاحق من اليوم.

ومن المقرر أن يتم إعلان في وقت لاحق من اليوم محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي والذي قرر خلاله خفض معدل الفائدة.