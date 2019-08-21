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"وفا للتأمين": نشر النتائج المالية للربع الثاني نهاية أكتوبر المقبل

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"وفا للتأمين": نشر النتائج المالية للربع الثاني نهاية أكتوبر المقبل "وفا للتأمين": نشر النتائج المالية للربع الثاني نهاية أكتوبر المقبل

الرياض - مباشر: أعلنت الهندية للتأمين التعاوني "وفا للتأمين"، عن عدم تمكنها من نشر النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 يونيو / حزيران 2019، في الوقت المحدد. 

وأوضحت الشركة في بيان على "تداول " اليوم الأربعاء، أنه من المتوقع نشر النتائج في موعد أقصاه 31 أكتوبر / تشرين الأول المقبل.

وأشات إلى أن تأخر نشر النتائج جاء بسبب عدم الانتهاء من الإجراءات المطلوبة، وأنها ستقوم بالإعلان عن أية تطورات بهذا الشأن فور توفرها.

وأكدت الشركة أنه يتعذر حالياً تحديد الأثر المالي وسوف يتم الإفصاح عن هذا الأثر في حينه.

وأعلنت الشركة، في نهاية يوليو / تموز الماضي، عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية للربع الأول، في الوقت المحدد سابقاً في 31 يوليو بسبب عدم الانتهاء من الإجراءات المطلوبة.

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