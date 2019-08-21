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انخفاض "نيكي" الياباني بالختام مع ترقب التطورات الاقتصادية العالمية

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انخفاض "نيكي" الياباني بالختام مع ترقب التطورات الاقتصادية العالمية انخفاض "نيكي" الياباني بالختام مع ترقب التطورات الاقتصادية العالمية

مباشر: تراجع مؤشر "نيكي" الياباني في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، في ترقب التطورات التجارية والاقتصادية العالمية.

وفي ختام التعاملات انخفض مؤشر "نيكي" بنحو 0.3 بالمائة إلى 20618.8 نقطة.

كما هبط مؤشر "توبكس" بنسبة 0.6 بالمائة مُسجلاً 1497.5 نقطة.

وبحلول الساعة 7:05 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض الين أمام الدولار بنحو 0.3 بالمائة إلى 106.59 ين.

وتراجعت أسهم شركات التجزئة، فانخفض سهم "سيفن آند آي هولدنجز" بنحو 1.6 بالمائة، فيما تراجع سهم "فاميلي مارت" بنسبة 1.8 بالمائة.

وينتظر المستثمرون الاطلاع على محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأخير الذي قرر خلاله خفض معدل الفائدة.

كما يترقب المستثمرون بدء اجتماعات "جاكسون هول" والذي يحضره رؤساء البنوك المركزية الكبرى حول العالم.

وعلى صعيد التطورات التجارية صرح الرئيس الأمريكي دونالد أمس بأن عليه مواجهة الصين بشأن التجارة حتى إذا تسبب ذلك في الإضرار بالاقتصاد الأمريكي، "لأن بكين كانت تغش واشنطن على مدار عقود".

مباشر (اقتصاد)

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