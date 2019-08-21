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4 أسباب تهبط بأرباح "الغاز" 45% في الربع الثاني

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الرياض ـ مباشر: تراجعت أرباح شركة الغاز والتصنيع الأهلية "الغاز"، نحو 44.87 بالمائة، خلال الربع الثاني من 2019، مقارنة بـالربع المماثل من 2018، وقفزت الأرباح 66.6 بالمائة في النصف الأول.

وكشفت النتائج الأولية للشركة على "تداول" اليوم الأربعاء، تراجع صافي الربح إلى 17.84 مليون ريال، بالربع الثاني من العام الحالي، مقابل 32.36 مليون ريال بالربع الثاني من العام الماضي.

وعزت الشركة تراجع صافي الأرباح إلى 4 أسباب شملت، انخفاض مبيعات الغاز والخزانات، وزيادة مصاريف البيع والتسويق، والمصاريف العمومية والإدارية، وزيادة الأعباء المالية.

وفي المقابل، ارتفعت أرباح الشركة إلى 119.57 مليون ريال، بالنصف الأول من 2019، مقابل 71.77 مليون ريال للفترة نفسها من العام 2018.

وقفزت أرباح الشركة بالربع الأول من 2019، نحو 121 بالمائة، إلى 85.79 مليون ريال، مقارنة بــ38.83 مليون ريال في الربع المماثل من العام 2018.

لمزيد من نتائج أرباح الشركات

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