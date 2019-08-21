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إيقاف تشغيل أقدم كاميرا ويب في العالم بعد ربع قرن

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إيقاف تشغيل أقدم كاميرا ويب في العالم بعد ربع قرن إيقاف تشغيل أقدم كاميرا ويب في العالم بعد ربع قرن

يتجه مشغلوا (FogCam)، التي يعتقد أنها أقدم كاميرا ويب على الإنترنت في العالم، إلى إيقاف تشغيلها في نهاية شهر أغسطس، أي بعد 25 عامًا من التشغيل شبه المستمر.

ومن المفترض أن تبث (FogCam) بثها النهائي في 30 أغسطس من مقرها أعلى جامعة ولاية سان فرانسيسكو.

وسمحت الكاميرا منذ عام 1994 للناس من جميع أنحاء العالم بمشاهدة مجيء وذهاب الضباب الشهير في سان فرانسيسكو، والمعروف لدى السكان المحليين باسم كارل (Karl).

وأعلن جيف شوارتز Jeff Schwartz ودان وونج Dan Wong، اللذان قاما بإعداد كاميرا الويب عندما كانا طالبان في جامعة ولاية سان فرانسيسكو في عام 1994، عن القرار عبر تويتر، حيث شكروا مشاهديهم والجامعة على دعمهم على مر السنين.

وقدم شوارتز في مقابلة مزيدًا من التفاصيل حول قرار إيقاف تشغيل كاميرا الويب، قائلًا: لم يعد لدينا رؤية أو مكان جيد لوضع الكاميرا، وبالرغم من أن الجامعة تتسامح معنا، لكنها لا تؤيدنا حقًا ولذا علينا إيجاد مواقع آمنة بمفردنا.

وأضاف “بالرغم من أن تغذية الكاميرا ستزول، فإن الموقع الذي تستضيفه سيبقى على الإنترنت من أجل الأجيال القادمة”.

وأوضح مبتكرو (FogCam) أن الإنترنت قد تغير كثيرًا منذ عام 1994، لكن سيكون لكاميرا (Fogcam) مكانها الخاص في تاريخ الإنترنت.

واستوحى الثنائي فكرة الكاميرا من كاميرا (Trojan Room Coffee Pot)، التي تم إنشاؤها في عام 1991 حتى يتمكن أكاديميو جامعة كامبريدج من التحقق مما إذا كان وعاء القهوة المركزي فارغًا أو ممتلئًا قبل مغادرتهم مختبرهم.

وجرى توصيل كاميرا جامعة كامبريدج بالإنترنت في عام 1993، مما جعلها أول كاميرا ويب في العالم، لكنها توقفت عن العمل بعد أقل من عقد من الزمان، بينما استمرت (FogCam) بالعمل لمدة 25 عامًا، الأمر الذي جعلها تحصل على لقب أقدم كاميرا ويب في العالم.

البوابة العربية للأخبار التقنية

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