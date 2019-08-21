هبوط أسعار النفط قبيل إعلان محضر الفيدرالي

مباشر: انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء قبيل الكشف عن محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأخير، وفي ترقب التطورات التجارية.

وفي الأسبوع الجاري قررت الولايات المتحدة تمديد الترخيص المقدم لشركة "هواوي" والذي يسمح لها بشراء المنتجات الأمريكية لمدة 3 أشهر.

ولكن في الوقت نفسه فأن الولايات المتحدة قررت إضافة 46 كيان تابع لـ"هواوي" إلى قائمة الكيانات التي تخضع لقيود أمريكية ليصل الإجمالي إلى 100 كيان.

وأعلنت شركة "هواوي" أمس أن القرار الأمريكي لإضافة مزيد من الكيانات التابعة إلى قائمة الحظر هو قرار غير عادل وذات دوافع سياسية.

وبحلول الساعة 6:40 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/تشرين الأول بنحو 0.2 بالمائة إلى 1513.50 دولار للأوقية.

كما انخفض سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.3 بالمائة عند 1501.85 دولار للأوقية.

وخلال تلك الفترة استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 98.244.

ومن المقرر أن يتم إعلان في وقت لاحق من اليوم محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي والذي قرر خلاله خفض معدل الفائدة.

كما من المقرر أن يتم إعلان بيانات مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة.