أخبار عاجلة

قتلى وجرحى في تدافع خلال حفل لنجم الراب "سولكينغ" بالجزائر العاصمة -
وشوشة حلقة خاصة مع النجمة نجوى فؤاد وأسرار تعرض لأول مرة عن زيجاتها العرفي -
مجلس الشورى اليمني: نطالب الإمارات بـ"الوقف الفوري لدعم المجلس الانتقالي الجنوبي" -
عمر الأيوبي: الأندية المصرية لن تنفق أموالًا كبيرة في صفقاتها مثل المواسم السابقة -
كوربين: سنعمـل كـل ما في وسعنا لمنع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق -
مساء dmc - اللواء حسين أبو طالب : سمعنا فخامة الرئيس في كل اللقاءات ان مفيش حاجه هتبقي بلاش -
مساء dmc - اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة تبدأ مهام عملها وتقرر تطبيق الـ "var" في الدوري -
مساء dmc - قراءة في مشاركة مصر بقمة السبع بفرنسا و أهم ملفات القمة -
مساء dmc - فيبي باسم تتحدث عن تاريخ كورال "مار جرجس" -
محمد عراقي: جروس مدرب عادي ولاسارتي مدرب سيء ولو استمر مكنش هيكسب دوري الأبطال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

تركيا تكشف عن "لقاء سري" عقد في سوريا

Google+ Print
تركيا تكشف عن "لقاء سري" عقد في سوريا تركيا تكشف عن "لقاء سري" عقد في سوريا

وقال صويلو إن مسؤولين أمريكيين (لم يسمهم) اجتمعوا بأعضاء في منظمة "الحزب الشيوعي الماركسي اللينيني"، داخل سوريا قبل نحو أسبوعين، بحسب وكالة الأنباء التركية "الأناضول".

وتابع خلال مشاركته في لقاء تلفزيوني على قناة "خبرتورك"، أمس الثلاثاء، أنه على دراية بتفاصيل اللقاء الذي جرى قبل نحو 14 يوما في سوريا.

وأكد الوزير التركي أن بلاده تعرف المسؤولين الأمريكيين الذين شاركوا في اللقاء، وأسماء المشاركين من طرف منظمة "الحزب الشيوعي الماركسي اللينيني"، وعلى دراية بمضمون اللقاء.

ولم يكشف وزير الداخلية التركية مضمون ما جرى خلال الاجتماع.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
قتلى وجرحى في تدافع خلال حفل لنجم الراب "سولكينغ" بالجزائر العاصمة

قتلى وجرحى في تدافع خلال حفل لنجم الراب "سولكينغ" بالجزائر العاصمة

مجلس الشورى اليمني: نطالب الإمارات بـ"الوقف الفوري لدعم المجلس الانتقالي الجنوبي"

مجلس الشورى اليمني: نطالب الإمارات بـ"الوقف الفوري لدعم المجلس الانتقالي الجنوبي"

الحكومة اليمنية تتهم القوات الإماراتية بتفجير الوضع عسكريا في محافظة شبوة

الحكومة اليمنية تتهم القوات الإماراتية بتفجير الوضع عسكريا في محافظة شبوة

"أنصار الله" تعلن السيطرة على 5 مواقع ومقتل عسكريين سودانيين في حجة

"أنصار الله" تعلن السيطرة على 5 مواقع ومقتل عسكريين سودانيين في حجة