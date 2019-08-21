أخبار عاجلة

قتلى وجرحى في تدافع خلال حفل لنجم الراب "سولكينغ" بالجزائر العاصمة -
وشوشة حلقة خاصة مع النجمة نجوى فؤاد وأسرار تعرض لأول مرة عن زيجاتها العرفي -
مجلس الشورى اليمني: نطالب الإمارات بـ"الوقف الفوري لدعم المجلس الانتقالي الجنوبي" -
عمر الأيوبي: الأندية المصرية لن تنفق أموالًا كبيرة في صفقاتها مثل المواسم السابقة -
كوربين: سنعمـل كـل ما في وسعنا لمنع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق -
مساء dmc - اللواء حسين أبو طالب : سمعنا فخامة الرئيس في كل اللقاءات ان مفيش حاجه هتبقي بلاش -
مساء dmc - اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة تبدأ مهام عملها وتقرر تطبيق الـ "var" في الدوري -
مساء dmc - قراءة في مشاركة مصر بقمة السبع بفرنسا و أهم ملفات القمة -
مساء dmc - فيبي باسم تتحدث عن تاريخ كورال "مار جرجس" -
محمد عراقي: جروس مدرب عادي ولاسارتي مدرب سيء ولو استمر مكنش هيكسب دوري الأبطال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

صعود أسعار النفط مع توقعات انخفاض المخزونات الأمريكية

Google+ Print
صعود أسعار النفط مع توقعات انخفاض المخزونات الأمريكية صعود أسعار النفط مع توقعات انخفاض المخزونات الأمريكية

مباشر: ارتفعت النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء، قبيل إعلان بيانات المخزونات الأمريكية وسط توقعات تراجعها.

وبحلول الساعة 6:25 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنحو 0.7 بالمائة إلى 60.43 دولار للبرميل.

كما زاد سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 0.2 بالمائة عند 56.34 دولار للبرميل.

ولاتزال التوترات في الشرق الأوسط مستمرة، مع تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أمس بأن الدولة ستتخذ كل إجراء في وسعها لمنع الناقلات الإيرانية التي تبحر في البحر المتوسط من توصيل النفط إلى سوريا.

كما أن هدوء التوترات التجارية يوفر الدعم لأسعار النفط مع القرار الأمريكي في الأسبوع الجاري بتمديد الترخيص الممنوح لشركة "هواوي" لشراء المنتجات الأمريكية 3 أشهر إضافية.

ومن المقرر أن تعلن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت لاحق من اليوم بيانات المخزونات والإنتاج عن الأسبوع الماضي.

وكانت بيانات معهد البترول الأمريكي الأولية أظهرت أمس ارتفاع المخزنات في الأسبوع المنتهي في 16 أغسطس/آب بمقدار 3.5 مليون برميل إلى 439.8 مليون برميل.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
مساء dmc - بلومبرج : البورصة المصرية ستشهد مزيدا من التحسن حال خفض أسعار الفائدة

مساء dmc - بلومبرج : البورصة المصرية ستشهد مزيدا من التحسن حال خفض أسعار الفائدة

محدث.. أسعار النفط تهبط عند التسوية مع مخاوف تباطؤ النمو

محدث.. أسعار النفط تهبط عند التسوية مع مخاوف تباطؤ النمو

اليوم - البنك المركزي يبحث اليوم تخفيض أسعار الفائدة عل الإيداع والإقراض

اليوم - البنك المركزي يبحث اليوم تخفيض أسعار الفائدة عل الإيداع والإقراض

الأخبار - لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي تبحث اليوم أسعار الفائدة

الأخبار - لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي تبحث اليوم أسعار الفائدة