صعود أسعار النفط مع توقعات انخفاض المخزونات الأمريكية

مباشر: ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء، قبيل إعلان بيانات المخزونات الأمريكية وسط توقعات تراجعها.

وبحلول الساعة 6:25 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنحو 0.7 بالمائة إلى 60.43 دولار للبرميل.

كما زاد سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 0.2 بالمائة عند 56.34 دولار للبرميل.

ولاتزال التوترات في الشرق الأوسط مستمرة، مع تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أمس بأن الدولة ستتخذ كل إجراء في وسعها لمنع الناقلات الإيرانية التي تبحر في البحر المتوسط من توصيل النفط إلى سوريا.

كما أن هدوء التوترات التجارية يوفر الدعم لأسعار النفط مع القرار الأمريكي في الأسبوع الجاري بتمديد الترخيص الممنوح لشركة "هواوي" لشراء المنتجات الأمريكية 3 أشهر إضافية.

ومن المقرر أن تعلن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت لاحق من اليوم بيانات المخزونات والإنتاج عن الأسبوع الماضي.

وكانت بيانات معهد البترول الأمريكي الأولية أظهرت أمس ارتفاع المخزنات في الأسبوع المنتهي في 16 أغسطس/آب بمقدار 3.5 مليون برميل إلى 439.8 مليون برميل.