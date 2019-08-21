"الباحة" تتحول للربحية بالربع الثاني وتقلص خسائرها المتراكمة

الرياض ـ مباشر: تحولت شركة الباحة للاستثمار والتنمية للربحية، خلال الربع الثاني من 2019، مقارنة بصافي خسائر للربع المماثل من 2018، لتقلص الشركة خسائرها المتراكمة.

وكشفت الشركة في بيان على "تداول" اليوم الأربعاء، عن تحقيق صافي ربح بلغ إلى 179.86 ألف ريال، بالربع الثاني من العام الحالي، مقابل خسائر قيمتها 11.4 مليون ريال بالربع الثاني من العام الماضي.

وأوضحت أن التحول للربحية يعود إلى تسجيل مصاريف زكاة بالربع الثاني من 2018، والمتعلقة بالفروقات بالربط الزكوي للأعوام من 2000 وحتى 2010 بمبلغ 16.85 مليون ريال.

وقلصت الشركة صافي الخسائر نحو 96 بالمائة بالنصف الأول من 2019، إلى 422.3 ألف ريال، مقابل 10.68 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضحت الشركة، أن خسائرها المتراكمة، تراجعت إلى حوالي 35.98 مليون ريال، بنهاية الربع الثاني من 2019، تمثل 20.32 بالمائة من رأسمال الشركة البالغ 177 مليون ريال.

وتحولت الشركة للخسائر بالربع الأول من 2019، بصافي خسارة بلغ 602.19 ألف ريال، مقارنة مع أرباح قيمتها 747.9 ألف ريال خلال الربع الأول من 2018.

لمزيد من نتائج أرباح الشركات

ترشيحات:

السعودية للأسماك ترفع خسائرها 50% بالربع الثاني

"ثمار": لن نتمكن من نشر نتائج الربع الثاني خلال المهلة

الداخلية السعودية تنشر قرار العمل بتعديلات نظامي وثائق السفروالأحوال المدنية

الأراضي البيضاء تصرف الدفعة الثانية لمشروع "إسكان شمال الرياض"

إنفوجرافيك..عدد دعاوى خلاف العمل بالسعودية المنتهية بالتصالح خلال 6 أشهر

"جبل عمر" تقفز بأرباح قطاع العقارات السعودي.. رغم خسائر "إعمار"

إحصاء..أرباح بنوك الخليج ترتفع بالنصف الأول لـ2019..والإماراتية بالمقدمة