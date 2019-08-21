أخبار عاجلة

قتلى وجرحى في تدافع خلال حفل لنجم الراب "سولكينغ" بالجزائر العاصمة -
وشوشة حلقة خاصة مع النجمة نجوى فؤاد وأسرار تعرض لأول مرة عن زيجاتها العرفي -
مجلس الشورى اليمني: نطالب الإمارات بـ"الوقف الفوري لدعم المجلس الانتقالي الجنوبي" -
عمر الأيوبي: الأندية المصرية لن تنفق أموالًا كبيرة في صفقاتها مثل المواسم السابقة -
كوربين: سنعمـل كـل ما في وسعنا لمنع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق -
مساء dmc - اللواء حسين أبو طالب : سمعنا فخامة الرئيس في كل اللقاءات ان مفيش حاجه هتبقي بلاش -
مساء dmc - اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة تبدأ مهام عملها وتقرر تطبيق الـ "var" في الدوري -
مساء dmc - قراءة في مشاركة مصر بقمة السبع بفرنسا و أهم ملفات القمة -
مساء dmc - فيبي باسم تتحدث عن تاريخ كورال "مار جرجس" -
محمد عراقي: جروس مدرب عادي ولاسارتي مدرب سيء ولو استمر مكنش هيكسب دوري الأبطال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

"الباحة" تتحول للربحية بالربع الثاني وتقلص خسائرها المتراكمة

Google+ Print

الرياض ـ مباشر: تحولت شركة الباحة للاستثمار والتنمية للربحية، خلال الربع الثاني من 2019، مقارنة بصافي خسائر للربع المماثل من 2018، لتقلص الشركة خسائرها المتراكمة.

وكشفت الشركة في بيان على "تداول" اليوم الأربعاء، عن تحقيق صافي ربح بلغ إلى 179.86 ألف ريال، بالربع الثاني من العام الحالي، مقابل خسائر قيمتها 11.4 مليون ريال بالربع الثاني من العام الماضي.

وأوضحت أن التحول للربحية يعود إلى تسجيل مصاريف زكاة بالربع الثاني من 2018، والمتعلقة بالفروقات بالربط الزكوي للأعوام من 2000 وحتى 2010 بمبلغ 16.85 مليون ريال.

وقلصت الشركة صافي الخسائر نحو 96 بالمائة بالنصف الأول من 2019، إلى 422.3 ألف ريال، مقابل 10.68 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضحت الشركة، أن خسائرها المتراكمة، تراجعت إلى حوالي 35.98 مليون ريال، بنهاية الربع الثاني من 2019، تمثل 20.32 بالمائة من رأسمال الشركة البالغ 177 مليون ريال.

وتحولت الشركة للخسائر بالربع الأول من 2019، بصافي خسارة بلغ 602.19 ألف ريال، مقارنة مع أرباح قيمتها 747.9 ألف ريال خلال الربع الأول من 2018.

لمزيد من نتائج أرباح الشركات

ترشيحات:

السعودية للأسماك ترفع خسائرها 50% بالربع الثاني

"ثمار": لن نتمكن من نشر نتائج الربع الثاني خلال المهلة

الداخلية السعودية تنشر قرار العمل بتعديلات نظامي وثائق السفروالأحوال المدنية

الأراضي البيضاء تصرف الدفعة الثانية لمشروع "إسكان شمال الرياض"

إنفوجرافيك..عدد دعاوى خلاف العمل بالسعودية المنتهية بالتصالح خلال 6 أشهر

"جبل عمر" تقفز بأرباح قطاع العقارات السعودي.. رغم خسائر "إعمار"

إحصاء..أرباح بنوك الخليج ترتفع بالنصف الأول لـ2019..والإماراتية بالمقدمة

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
"المراكز" السعودية تتوقع تشغيل المول التجاري بالمنصورة..2021

"المراكز" السعودية تتوقع تشغيل المول التجاري بالمنصورة..2021

إيران تتحدث عن "طائرتي أسلحة" بإشراف سليماني ومساعدة عاجلة لقطر بعد تهديد السعودية

إيران تتحدث عن "طائرتي أسلحة" بإشراف سليماني ومساعدة عاجلة لقطر بعد تهديد السعودية

جوا... مصر تتفوق على السعودية وإسرائيل وتركيا

جوا... مصر تتفوق على السعودية وإسرائيل وتركيا

فيديو يشعل الجدل في السعودية... طفل يتوعد المعلمات بالذبح

فيديو يشعل الجدل في السعودية... طفل يتوعد المعلمات بالذبح