"ثمار": لن نتمكن من نشر نتائج الربع الثاني خلال المهلة

الرياض ـ مباشر: أعلنت الشركة الوطنية للتسويق الزراعي "ثمار"، عن عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو / حزيران 2019، في الوقت المحدد لأمر خارج عن إرادتها.

وأوضحت الشركة، في بيان على "تداول" اليوم الأربعاء، أن المراجع الخارجي للشركة أفاد بأنه لن يتمكن من إتمام عملية المراجعة قبل نهاية المهلة.

وأشار المراجع الخارجي للشركة إلى أنه لم يستلم القوائم المالية لشركة أسواق ثمار ووسمي للربع الثاني 2019م، حتى تاريخه.

وأكدت الشركة، أنه سيتم الإعلان عن النتائج المالية للربع الثاني 2019م بعد انتهاء المراجع الخارجي من المراجعة بأقرب وقت ممكن.

وتحولت الشركة للخسائر بالربع الأول من 2019، بصافي خسارة بلغ 2.18 مليون ريال، مقابل أرباح صافية بلغت 1.48 مليون ريال، للفترة نفسها من العام الماضي.

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