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تعلن شركة لازوردي للمجوهرات عن تنظيمها مؤتمر هاتفي لمناقشة نتائج النصف الأول من عام 2019م مع المحللين الماليين والمستثمرين.

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تعلن شركة لازوردي للمجوهرات عن تنظيمها مؤتمر هاتفي لمناقشة نتائج النصف الأول من عام 2019م مع المحللين الماليين والمستثمرين. تعلن شركة لازوردي للمجوهرات عن تنظيمها مؤتمر هاتفي لمناقشة نتائج النصف الأول من عام 2019م مع المحللين الماليين والمستثمرين.
تفاصيل الإعلان تعلن شركة لازوردي للمجوهرات أنها أجرت أمس الموافق 20 أغسطس 2019م في الساعة 4:00 مساءً بتوقيت ، مؤتمر عبر الهاتف حول أرباح النصف الأول من عام 2019م ، حيث ناقشت إدارة لازوردي النتائج المالية للشركة وأدائها خلال فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019م مع المحللين الماليين والمستثمرين. وقد شارك في الموتمر الهاتفي محللين ومستثمرين من داخل المملكة وخارجها.

مرفق العرض التقديمي لنتائج النصف الأول من عام 2019م و متاح أيضا على الموقع الإلكتروني للشركة، رابط علاقات المستثمرين . ستكون إعادة التشغيل للتسجيل الصوتي للموتمر الهاتفي متاحة لمدة 14 يوم من خلال بيانات الأتصال التالية:

المملكة المتحدة: 0134 660 207 (0) 44+ - رمز التأكيد: 6170330

مباشر (اقتصاد)

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