تعلن شركة الغاز والتصنيع الأهلية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )

بند توضيح يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى يعود سبب الانخفاض بصافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى الانخفاض في مجمل الربح بـ1,3مليون ريال تمثل انخفاض في مبيعات الغاز والخزانات والزيادة في مصاريف البيع والتسويق بـ 4,09 مليون ريال ، والزيادة في المصاريف العمومية والادارية بـ 10,73 مليون ريال والزيادة في الأعباء المالية بـ 579ألف ريال .

وذلك بالرغم من الزيادة في الايرادات الأخرى بـ 2.42 مليون ريال .

يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق من العام الحالي إلى الانخفاض في مجمل الربح بـ 10,47 مليون ريال تمثل انخفاض في مبيعات الغاز والخزانات ، والزيادة في المصاريف البيع والتسويق بـ5,10 مليون ريال والزيادة في المصاريف العمومية والادارية بـ2.68 مليون ريال ، والانخفاض في ايرادات الاستثمارات بـ79,57 مليون ريال( نتيجة تسجيل ارباح للربع الاول بقيمة 81 مليون ريال تمثل توزيعات استثنائية من الشركة الوطنية للغازات الصناعية كما تم الاعلان عنه بتاريخ 5 مارس 2019 بالإضافة إلى تعديل الانخفاض في قيمة أحد الشركات المستثمر فيها بـ15.9 مليون ريال حيث تم اعادة القيمة إلى صافي الدخل في الربع الأول من العام الحالي وخصمها من الدخل الشامل وذلك حسب المعيار رقم 9).

وذلك بالرغم من الانخفاض في خسارة استبعاد واستبدال الاسطوانات بـ6.6 مليون ريال والزيادة في الايرادات الاخرى بـ2,64 مليون ريال والزيادة في حصة نتائج الشركات الزميلة ب740 ألف ريال ، والانخفاض في الزكاة الشرعية بـ4 مليون

يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى الزيادة في مجمل الربح بـ 1.07 مليون ريال تمثل انخفاض في تكلفة الايرادات ، والزيادة في ايراد الاستثمارات بـ69.71 مليون( نتيجة تسجيل ارباح للربع الاول بقيمة 81 مليون ريال تمثل توزيعات استثنائية من الشركة الوطنية للغازات الصناعية كما تم الاعلان عنه بتاريخ 5 مارس 2019 )، والزيادة في الايرادات الاخرى بـ2.1 مليون ريال ،

وذلك بالرغم من الزيادة في مصاريف البيع والتسويق بـ 3.84 مليون ريال والزيادة في المصاريف العمومية والادارية 15.10 مليون ريال ، والزيادة في خسارة واستبعاد واستبدال الاسطوانات بـ 4,14 مليون ريال ، والانخفاض في الحصة من ارباح الشركات الزميلة بـ 793 ألف ريال والزيادة في الاعباء المالية بـ 786 ألف ريال والزيادة في الزكاة الشرعية بـ471 ألف

طبيعة رأي مراجع الحسابات الرأي غير المعدل ملاحظة او تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي نود لفت الانتباه إلى الإيضاح رقم (27) من الإيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة المرفقة ، حيث يوجد دعوى قضائية مقامة ضد الشركة بواسطة المدعي العام فيما يخص حادث انفجار الناقلة الخاصة بالشركة الذي وقع بالرياض خلال العام 2012.

تم خلال شهر مايو من العام 2017 استلام لائحة دعوى أقامها المدعي العام بهيئة التحقيق والادعاء العام ضد الشركة وخمسة أطراف أخرى. بتاريخ 26 أبريل 2018 ، صدر حكم ابتدائي برد الدعوى المقامة ضد الشركة . استلمت الشركة بتاريخ 7 أغسطس 2018 لائحة دعوى أقامتها وزارة النقل ضد الشركة بخصوص نفس الحادث المذكور أعلاه حيث لاتزال القضية متداولة في المحكمة. إن نتائج هذه القضية والالتزامات المالية المترتبة عنها (إن وجدت) لا يمكن تحديدها في الوقت الحالي . لم يتم تعديل نتيجة فحصنا بخصوص هذا الأمر.

إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لتتفق مع أرقام الفترة الحالية بالإضافة إلى تعديل الانخفاض في قيمة أحد الشركات المستثمر فيها بـ15.9 مليون ريال بإعادة قيمتها إلى صافي الدخل وخصمها من الدخل الشامل للربع الأول من العام الحالي ضمن القيمة العادلة للاستثمارات في ادوات حقوق الملكية وذلك حسب المعيار رقم 9 والخاص بالأدوات المالية . معلومات اضافية قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 16 ابتداء من 1 يناير 2019م.