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تعلن الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني (وفا للتأمين) عن عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية للفترة الأولية المنتهية في 30-06-2019م في الوقت المحدد

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تعلن الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني (وفا للتأمين) عن عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية للفترة الأولية المنتهية في 30-06-2019م في الوقت المحدد تعلن الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني (وفا للتأمين) عن عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية للفترة الأولية المنتهية في 30-06-2019م في الوقت المحدد
تود الشركة الهندية للتأمين التعاوني (وفا للتأمين) أن تعلن للسادة المساهمين الكرام عن عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية للفترة الأولية المنتهية في 30-06-2019م على موقع السوق المالية السعودية (تداول) في الوقت المحدد وذلك بسبب عدم الإنتهاء من الإجراءات المطلوبة لإعداد القوائم المالية المشار إليها ، ووجوب الإنتهاء أولاً من نشر القوائم المالية السنوية للعام المالي 2018م والقوائم المالية للفترة الأولية المنتهية في 31-03-2019م ، وذلك نظراً للمتطلبات الكبيرة التي أُعدت في الفترة السابقة من أجل الإنتهاء من خطة إعادة التنظيم المالي التي قدمت للمحكمة التجارية بتاريخ 07-11-1440 هـ الموافق 10-07-2019م.

وأنه سيتم نشرها حال الإنتهاء من إعدادها، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عنها في موعد أقصاه 31 اكتوبر 2019. وسوف تقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات في هذا الصدد فور توفرها.

كما تود الشركة التوضيح بأنه سينطبق عليها "إجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة وفقاً لقواعد الادراج" والمعلن عن نشرها على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 25 مارس 2019.

الأثر المالي للتغير الحاصل : لا يمكن تحديد الأثر المالي الذي قد يترتب على تأجيل اعلان النتائج المالية المشار إليها، وسوف يتم الإفصاح عن ذلك الأثر - إن وجد - في حينه.

مباشر (اقتصاد)

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