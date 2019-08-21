اعلان شركة الباحة للإستثمار والتنمية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )

قامت الشركة بالتطبيق الأولي للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم (16) الخاص بعقود الإيجار ابتداء من 1 يناير 2019م ، ونتج عن ذلك :

أثبات حقوق استخدام الاصول بمبلغ 43.113,418 ريال.

أثبات مصروف اهلاك حقوق استخدام الأصول بمبلغ 1,990,302 ريال

أثبات مطلوبات عقود الايجار بقيمة 41.419,804 ريال.

أثبات مصروف الفائدة على عقود الايجار بقيمة 806,876 ريال.

ولمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع الى الايضاح رقم 4 في القوائم المالية الأولية المختصرة.

- تم احتساب خسارة السهم خلال الفترة الحالية (ستة أشهر) من العام 2019 م على أساس نصيب الشركة الام من صافي الخسارة والبالغ قدره 596,175 ريال (بعد استبعاد نصيب حقوق الأقلية).

- قام المراجع الخارجي بمراجعة القوائم المالية وأصدر تقرير غير مُعدل.

- كما تود الشركة أن توضح للسادة المساهمين أن الخسائر المتراكمة للشركة كما في 30 يونيو 2019 م بلغت مبلغ وقدره 35,977,501 ريال بنسبة وقدرها 20.32 % من راس مال الشركة.