اعلان شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ثلاثة أشهر )

انخفض صافي الربح الموحد بنسبة 10% إلى 224 مليون ريال سعودي خلال الربع الأول من السنة المالية 2020، مقارنة بـ 249.2 مليون ريال سعودي خلال نفس الفترة من العام السابق، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى:

• تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية IFRS 16 بدءًا من 1 أبريل 2019: أدى ذلك إلى زيادة إجمالي التكاليف بواقع 26.0 مليون ريال سعودي. كما نتج عن ذلك تسجيل حقوق استخدام إضافية للأصول المستأجرة بقيمة 4,653.0 مليون ريال سعودي، بالإضافة إلى تسجيل التزامات إيجارية إضافية بقيمة 4,530.0 مليون ريال سعودي. وبلغ صافي الربح 249.5 مليون ريال سعودي قبل تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية IFRS 16، وهو نمو بنسبة 0.1% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. ولقد كان لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16 تأثيراً هاماً على تبويب إيجارات الشركة وشركاتها التابعة (كأطراف مستأجرة) بقائمة الدخل حيث تم استبدال بند مصروف الايجار ببند استهلاك موجودات حق استخدام وتكلفة التمويل وهو ما أدى الى زيادة كبيرة في كل من مصروف الاستهلاك وتكلفة التمويل ونقص كبير في المصروفات الإيجارية مقارنة بالفترات السابقة، وترجع الزيادة في تكلفة التمويل إلى استخدام أسلوب القيمة الحالية في تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16 عند مقارنة نتائج هذا الربع مع الفترات السابقة، وذلك مع مراعاة أن جزءاً كبيراً مما يتم عرضه هذا الربع كنفقات تمويل كان داخلاً في احتساب إجمالي الربح والربح التشغيلي في الفترات السابقة المعروضة.

• انخفضت الإيرادات بنسبة 6%، أي ما يعادل 113.3 مليون ريال سعودي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مدفوعا بما يلي:

o تنفيذ خطة لتعزيز محفظة العلامات والمحلات التجارية، والتي تبلورت محاورها الرئيسية في التخلي عن المعارض التي لا تدر أرباحًا للشركة واستبعاد العلامات التي لا تشكل جزءًا من علاقات استراتيجية، حيث قامت الشركة ببيع علامة Mark’s & Spencer وإنهاء عقدها مع العلامات الأخرى ضعيفة الأداء، والتي بلغت مساهمتها 160.0 مليون ريال من إجمالي مبيعات الشركة خلال الربع الأول من العام الماضي.

• ارتفع إجمالي الربح بنسبة 25%، أي ما يعادل 132.6 مليون ريال سعودي خلال الربع الأول من السنة المالية 2020 بفضل إعادة التفاوض على تكلفة الشراء لعدد من العلامات التجارية والتركيز على العلامات التجارية والمحلات التجارية ذات الربحية العالية الرائدة إلى خفض التكلفة المباشرة بنسبة 19%.

• انخفضت مصاريف المبيعات والتسويق بنسبة 27.3٪ مقارنة بالربع المماثل من العام السابق من خلال استخدام التسويق المستهدف في وسائل التواصل الاجتماعي وتقليل تكلفة الشحن والتخزين، وكذلك تخفيض تكلفة الخدمات المساندة.

• انخفضت المصروفات الإدارية والعمومية بنسبة 38٪ مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

• ارتفعت تكلفة التمويل إلى 112.6 مليون ريال سعودي خلال الربع الأول من السنة المالية 2020، بزيادة نسبتها 99.0%، أي ما يعادل 56.0 مليون ريال سعودي، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث يرجع ذلك إلى استخدام أسلوب القيمة الحالية وفقًا للتوجيهات الخاصة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية IFRS 16.