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إعلان الشركة الوطنية للتسويق الزراعي عن عدم تمكنها من اعلان نتائجها المالية للربع الثاني لعام 2019 م في الوقت المحدد

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إعلان الشركة الوطنية للتسويق الزراعي عن عدم تمكنها من اعلان نتائجها المالية للربع الثاني لعام 2019 م في الوقت المحدد إعلان الشركة الوطنية للتسويق الزراعي عن عدم تمكنها من اعلان نتائجها المالية للربع الثاني لعام 2019 م في الوقت المحدد
تفاصيل الإعلان تعلن الشركة الوطنية للتسويق الزراعي عن عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية للفترة المنتهية في 30-06-2019م ، لأمر خارج عن إرادتها وذلك بسبب إفادة المراجع الخارجي للشركة بتاريخ 18 ذو الحجة 1440هـ الموافق 19 أغسطس 2019م بانه لم يستلم القوائم المالية لشركة أسواق ثمار ووسمي للربع الثاني 2019م حتى تاريخه، وبناء عليه أفاد المراجع الخارجي بأنه لن يتمكن من إتمام عملية المراجعة قبل نهاية الوقت المحدد من هيئة السوق المالية لإعلان نتائج الربع الثاني 2019م .

وسيتم الإعلان عن النتائج المالية للربع الثاني 2019م بعد انتهاء المراجع الخارجي من المراجعة بأقرب وقت ممكن.

والله الموفق ،،،

مباشر (اقتصاد)

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