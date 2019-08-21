السعودية للأسماك ترفع خسائرها 50% بالربع الثاني

الرياض ـ مباشر: رفعت الشركة السعودية للأسماك، خسائرها خلال الربع الثاني من 2019، مقارنة بالربع المماثل من 2018، لتعمق الشركة خسائرها المتراكمة.

وكشفت البيانات المالية للشركة على "تداول" اليوم الأربعاء، ارتفاع صافي الخسائر إلى 10.19 مليون ريال، بالربع الثاني من العام الحالي، مقابل 6.77 مليون ريال للربع الثاني من العام الماضي.

وعزت الشركة ارتفاع صافي الخسارة إلى ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية والإدارية، وتكاليف التمويل، إلى جانب انخفاض المبيعات.

وارتفعت خسائر الشركة بالنصف الأول من 2019، نحو 52.36 بالمائة إلى 19.44 مليون ريال، مقابل 12.76 مليون ريال للفترة نفسها من 2018.

وأوضحت الشركة، أن خسائرها المتراكمة، ارتفعت إلى 35.5 مليون ريال، بنهاية الربع الثاني من 2019، تمثل نحو 35 بالمائة من رأسمال الشركة البالغ 101.1 مليون ريال.

ورفعت الشركة صافي الخسائر بالربع الأول من 2019، نحو 54.3 بالمائة إلى 9.25 مليون ريال، مقارنة مع خسائر بقيمة 5.99 مليون ريال بالربع المماثل من 2018.

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