يستخدم الكثيرون منصات التواصل الاجتماعي بطرق قد تضر حياتهم الشخصية، والمهنية أيضًا، وهذا ينطبق على منصة (لينكدإن) LinkedIn التي تعتبر شبكة تواصل مهنية في الأساس، حيث يحب معظم صناع القرار، والمديرين التنفيذيين قضاء وقتهم.



يعتبر لينكدإن أكبر شبكة مهنية في العالم، ولكن على الرغم من هدف المنصة لمساعدة الناس على بناء علاقات لتعزيز حياتهم المهنية، إلا أن الكثير منهم يستخدمونها بطرق خاطئة.

فيما يلي 5 أخطاء يجب التوقف عن القيام بها على حساب لينكدإن:

1- تجنب التعليقات غير المناسبة:

تطورت لينكدإن لتصبح القناة الأكثر تأثيرًا في تسويق المحتوى، حيث تضم أكثر من 600 مليون عضو، وتصل نسبة المستخدمين النشطين شهريًا لأكثر من 48%، وبصفتها المنصة المهنية الأكثر انتشارًا، فهي تجذب الكثير من رواد الأعمال، والمدراء التنفيذيين، والمهنيين الذين يتطلعون لبناء شبكتهم وزيادة تأثيرهم.

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يعاني الكثيرون من ناشري المحتوى على لينكدإن من بعض التعليقات التي بها بعض الغضب أو الاستياء، أو الانتقاد الشخصي لكاتب أو ناشر المقال، وغالبًا ما ينعكس هذا النوع من التعليقات بشكل سلبي على الشخص الذي يقوم بذلك، خاصة عندما يكون حسابه مربوطًا بشركة ما.

من السهل أن ننسى ما ننشره على لينكدإن، ولكن يجب أن تتذكر أن أي شيء تقوم به على المنصة يمكن أن يصبح جزءًا من سجلك المهني، وقد يكون أيضًا انعكاسًا سليبًا عنك. لا مانع من التعبير عن آرائك من حين لآخر، ولكن يجب أن تفعل ذلك بطريقة دبلوماسية خالية من تبادل الاتهامات.

2- زيادة طلبات الاتصال الافتراضي:

يلجأ الكثيرون من مستخدمي لينكدإن إلى إرسال المئات من طلبات الاتصال الافتراضي من أجل توسيع شبكتهم، وهذا أمر قد يعود بأثر سلبي. لأنه إذا تلقيت عددًا كبيرًا من الاستجابات على طلبات الاتصال الخاصة بك بـ (لا أعرف هذا الشخص) “I don’t know this person، فقد يتم تقييد حسابك، مما يتطلب منك بعد ذلك الحصول على عنوان البريد الإلكتروني لكل شخص تريد الاتصال به، وهذا سيؤثر بالطبع على قدرتك في التواصل مع أشخاص جدد، وتوسيع شبكتك.

2- البيع عبر رسائل لينكدإن:

كم هي عدد الرسائل المزعجة التي تتلقاها على لينكدإن في الفترة الأخيرة؟

هناك تكتيك شائع في هذه الأيام من بعض الأشخاص لزيادة المبيعات، حيث يقوم بعض الأشخاص بتدوين ملاحظة في دعوة الاتصال، بمجرد قبول الدعوة يجد الشخص عرض تقديمي لبيع منتج أو خدمة sales pitch، ولا شك أن هذه الطريقة قد تفقدك المصداقية مع العملاء المحتملين.

على الرغم من أن محاولة البيع لأشخاص لا يعرفونك قد تنجح في بعض الحالات، ولكنها في كثير من الحالات تعود بنتائج سلبية مثل: الحظر، أو الإبلاغ عنها كرسائل غير مرغوب فيها.

4- الإشارة إلى أشخاص في منشوراتك بغرض الانتشار:

تُعد كتابة مقالات حول الأشخاص المؤثرين – أو نشر سؤال لشخص تعرفه في تعليق – إستراتيجية ذكية لبناء الوعي والحوار، ولكن البعض على لينكدإن يحاولون الحصول على مشاهدات كثيرة لمنشوراتهم عن طريق الإشارة إلى tagging الكثير من الأشخاص المشهورين، والمؤثرين، وهذا بقدر ما له من جانب إيجابي، فإن له أيضًا جانبًا سلبيًا.

قد تؤدي الإشارة إلى الكثير من الأشخاص الذين لا علاقة لهم بالمحتوى المنشور إلى تقليل قيمة المحتوى الخاص بك، والتأثير على مصداقيتك بشكل سلبي لدى القراء الآخرين. وقد يتسبب هذا في إزعاج هؤلاء الأشخاص أيضًا، وبالطبع يمكنهم إلغاء الإشارة، وحظر حسابك.

5- طلب متابعتك على منصات أخرى:

لا ينشط العديد من مستخدمي لينكدإن على منصات التواصل الاجتماعي الأكثر انتشارًا مثل: فيسبوك، وتويتر، إنستاجرام، ومطالبتهم بمتابعتك على أي من هذه المنصات هو مضيعة للوقت. إذا كنت تريد منهم متابعتك على منصات أخرى، فابحث عنهم في تلك المنصات وتفاعل معهم هناك.