مايكروسوفت تتيح تجربة متصفح إيدج الجديد كليًا لجميع المستخدمين

أصدرت شركة مايكروسوفت يوم الثلاثاء أول نسخة تجريبية بصورة (بيتا) Beta من الإصدار المحسن من متصفح الويب التابع لها (إيدج)، وذلك بغية تجربته قبل إطلاق النسخة النهائية من المتصفح خلال الأشهر القادمة.

ويمتاز الإصدار المحسن من متصفح (إيدج) – الذي حل محل متصفح (إنترنت إكسبلورر) الشهير مع إطلاق نظام التشغيل ويندوز 10 في عام 2015 – بأنه قائم على محرك (كروميوم) Chromium المفتوح المصدر والتابع لشركة جوجل، والذي يُشغل العديد من متصفحات الويب المعروفة، مثل: كروم من جوجل، وفايرفوكس من موزيلا.

وقالت عملاقة البرمجيات الأمريكية: إن نسخة (بيتا) من متصفح إيدج المحسن متاحة الآن لكل من أنظمة: ويندوز 7، وويندوز 10 التابع لها، بالإضافة إلى نظام (ماك أو إس) التابع لشركة آبل.

وكانت مايكروسوفت حتى تاريخ اليوم توفر نسخة تجريبية بصورة (كاناري) Canary و (ديف) Dev من متصفح إيدج القائم على محرك كروميوم، وهي نسخ أقل استقرارًا مقارنة من النسخ التجريبية بصورة (بيتا) التي تُتاح عادةً لعموم المستخدمين. وكانت تلك النسخ تحصل على تحديثات دورية.

والآن قالت مايكروسوفت: إن نسخة (بيتا) من المتصفح سوف تحصل على تحديثات كل 6 أسابيع، وهي تأمل في إطلاق النسخة النهائية المستقرة من إيدج أواخر العام الحالي، أو مطلع العام المقبل، حسب ما قال (جو بلفوري) – نائب الرئيس في قسم (تجارب مايكروسوفت ويندوز).

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وأضاف بلفور أن الإصدار الجديد من إيدج سوف يحل محل الإصدار القديم الحالي لدى جميع مستخدمي نظام ويندوز 10. كما كشف أن أكثر من مليون نسخة من الإصدار الجديد من المتصفح قد نُزِّلت حتى الآن.

وكانت مايكروسوفت قد أعلنت في شهر أيار/ مايو الماضي؛ خلال مؤتمر المطورين السنوي الخاص بها Build 2019، عن المزايا القادمة إلى المتصفح، بما في ذلك: (وضع إنترنت إكسبلورر)، الذي يسمح للمؤسسات التجارية بتحميل مواقعها الإلكترونية القديمة – خاصةً الداخلية – لتعمل مباشرة ضمن متصفح (إيدج) الجديد، باستخدام المحرك الخاص بمتصفح إنترنت إكسبلورر.

وإلى جانب ميزة (وضع إنترنت إكسبلورر)، أعلنت مايكروسوفت عن عدد من المزايا الموجهة للمستخدمين العاديين، مثل: تخصيص ومزامنة استيراد البيانات، والإضافات من المتصفحات الأخرى، بما في ذلك: كروم، وموزيلا. كما تدعم النسخة الجديدة من المتصفح السماح بالإضافات والامتدادات من المتاجر الأخرى، كما تأتي مع ميزة جديدة باسم (المجموعات) Collections، التي تسمح للمستخدمين بجمع النصوص، والصور، والمعلومات من الإنترنت في مذكرات، كما يمكن نقل المعلومات إلى خدمات أخرى، مثل وورد، وإكسل.

وقالت مايكروسوفت وقتئذ: إن (إيدج) الجديد سوف يوفر مزايا خصوصية جديدة، بما في ذلك 3 مستويات لمنع التعقب: غير صارم، ومتوازن، وصارم.

يُشار إلى أن معظم المزايا التي أُعلن عنها في شهر أيار/ مايو الماضي متاحة، ولكن في نسخة (كناري) التجريبية، ولمّا تصل بعد إلى نسخة (بيتا) التي أُطلقت اليوم.

هذا؛ ويمكن تنزيل النسخة التجريبية الجديدة من متصفح (إيدج) الجديد من هنا.