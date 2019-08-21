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الجيش الليبي: سلاح الجو يستهدف عدة مواقع في العاصمة طرابلس

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الجيش الليبي: سلاح الجو يستهدف عدة مواقع في العاصمة طرابلس الجيش الليبي: سلاح الجو يستهدف عدة مواقع في العاصمة طرابلس

بنغازي – سبوتنيك. وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة في بيان صحفي حصلت وكالة سبوتنيك نسخة منه إن "مقاتلات السلاح الجوي تستهدف في غاراتها مواقع الميليشيات في عدد من تمركزاتها في العاصمة طرابلس".

وتجددت أمس الثلاثاء الاشتباكات بين قوات حكومة الوفاق والجيش الوطني الليبي جنوبي العاصمة الليبية. 

وكان الجيش الوطني الليبي، دفع في وقت سابق الثلاثاء بتعزيزات عسكرية جديدة إلى محاور المعارك في العاصمة طرابلس، وذلك لمساندة الوحدات العسكرية الموجودة هناك والمشاركة في العمليات القتالية.

وتتواصل منذ أبريل/ نيسان الماضي، اشتباكات مسلحة بين قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، وقوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، في مناطق متفرقة بضواحي طرابلس، حيث قُتل أكثر من 1100 مدني وعسكري، حتى الآن، بينما جرح الآلاف إلى جانب نزوح الآلاف من العائلات.

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