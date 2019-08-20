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اليمن.. "أنصار الله" تعلن إسقاط طائرة "إم كيو 9" بصاروخ مطور محليا

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القاهرة - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة الموالية لجماعة أنصار الله، العميد يحيى سريع، في بيان على صفحته في "فيسبوك": "تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط طائرة أمريكية من نوع إم كيو-9 بصاروخ مناسب في أجواء محافظة ذمار، وقد أصاب هدفه بدقة عالية".

© AP Photo / Hani Mohammed

وأضاف أن "الصاروخ تم تطويره محليا وسيتم الكشف عنه قريبا في مؤتمر صحفي".

ودعا العميد سريع ما وصفه بـ"قوى العدوان أن تحسب ألف حساب عند دخولها الأجواء اليمنية"، مضيفا: "أن سماءنا لم تعد مستباحة كما كانت سابقا".

وأكد أن "الأيام القادمة ستشهد مفاجآت كبيرة لهم"، مضيفا: "أصبح لدينا القدرة على تحييد عدد كبير من الطائرات المعادية من دخولها الأجواء اليمنية".

SputnikNews

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