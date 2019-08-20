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الأزمة السياسية في إيطاليا تثير اهتمام الأسواق العالمية اليوم

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الأزمة السياسية في إيطاليا تثير اهتمام الأسواق العالمية اليوم الأزمة السياسية في إيطاليا تثير اهتمام الأسواق العالمية اليوم

من:أحمد شوقي

مباشر: أثارت الاضطرابات السياسية في إيطاليا اهتمامات الأسواق العالمية بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء مع استقالة رئيس الوزراء.

ووسط الخلافات الحادة بين الحكومية الائتلافية المكونة من حزب الرابطة اليميني وحزب الخمس نجوم، أعلن رئيس الوزاء الإيطالي جوسيبي كونتي استقالته من منصبه أمام مجلس الشيوخ اليوم.

واتهم كونتي "ماتيو سالفيني" نائب رئيس الوزراء ورئيس حزب الرابطة بالعمل لتحقيق مصالحه الشخصية فقط وهو ما يضر بالبلاد.

ووافق رئيس إيطاليا سيرجيو ماتاريلا على استقالة كونتي داعياً إلى مشاروات مع قادة الأحزاب من أجل تشكيل الجديدة.

وفي ظل هذه التطورات عانت الأصول المالية الإيطالية من خسائر قوية حيث أغلق المؤشر الرئيسي "فوتسي.إم.أي.بي" على انخفاض بأكثر من 1 بالمائة.

مؤشرات وأرقام

ومع عودة هبوط عوائد السندات الحكومية، تراجع "داو جونز" بأكثر من 170 نقطة عند نهاية الجلسة ليسجل أول خسائر في 4 جلسات.

وتراجعت عوائد السندات الأمريكية مع ترقب اجتماع جاكسون هول نهاية الأسبوع الجاري، وكذلك محضر الفيدرالي غداً الأربعاء.

كما أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية جلسة اليوم في النطاق الأحمر مع الاضطرابات السياسية في إيطاليا.

ويرى الاقتصادي محمد العريان احتمالية 70 بالمائة لوقوع أوروبا في مرحلة ركود.

وفي تطورات البريكست، قال رئيس وزراء بريطانيا إن الاتحاد الأوروبي سلبي بعض الشئ بشأن صفقة الخروج، كما طالب بحل أزمة حدود أيرلندا من أجل تجنب الخروج الصعب لبريطانيا من الكتلة.

وعلى العكس ارتفع مؤشر "نيكي" الياباني عند الختام للجلسة الثالثة على التوالي.

ارتفاع الذهب والنفط

صعدت الذهب عند تسوية تعاملات اليوم مع تراجع الدولار الأمريكي من أعلى مستوى في 3 أسابيع وخسائر سوق الأسهم.

ودعا محلل إلى شراء معدن الذهب عند أي سعر حيث أن ذلك سيجني مكاسب على المدى الطويل مع اتجاه البنوك المركزية العالمية للتيسير النقدي.

فيما ارتفعت صادرات سويسرا من الذهب إلى المملكة المتحدة لأعلى مستوى في 6 سنوات.

كما ارتفعت أسعار النفط عند التسوية مع آمال تحسن الأوضاع التجارية وقيام البنوك المركزية بإجراءات تحفيزية للاقتصاد.

ومن جانبه، ذكر وزير الخارجية الأمريكي أن العقوبات التي فرضتها واشنطن قضت على 2.7 مليون برميل من النفط الإيراني في السوق العالمي.

مباشر (اقتصاد)

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