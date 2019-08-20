مسؤول سوداني: تعيين رئيس الوزراء غداً

مباشر: أعلن الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي عن تعيين رئيس الوزراء، غداً الأربعاء.

وقال الفريق الركن شمس الدين كباشي، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم تعيين رئيس الوزراء غداً، منوهاً إلى أنه سيؤدي القسم في التاسعة من مساء نفس اليوم، وفقاً لوكالة أنباء السودان "سونا".

وكشف الكباشي، بوقت سابق من اليوم، عن إصدار الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس مرسوما دستوريا بتعيين مجلس السيادي من الآتية أسماؤهم:

الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبدالرحمن رئيساً لمجلس السيادي.

وأوضح المرسوم، أن عضوية المجلس السيادي شملت الفريق أول محمد حمدان دقلو، الفريق الركن شمس الدين كباشي إبراهيم، الفريق الركن ياسر عبد الرحمن حسن العطا، اللواء الركن مهندس إبراهيم جابر كريم.

كما ضم المجلس بعضويته، وفقاً للمرسوم، حسن محمد إدريس قاضي، الصديق تاور كافي، محمد الفكي سليمان، محمد حسن عثمان التعايشي، عائشة موسى سعيد، رجاء نيكولا عيسى عبد المسيح.

ونوه الكباشي، إلى أن رئيس مجلس السيادي، الفريق عبد الفتاح البرهان، سيؤدي القسم في الحادية عشر صباح غد أمام رئيس القضاء، وسيؤدي أعضاء مجلس السيادة القسم أمام رئيس المجلس ورئيس القضاء عند الواحدة بعد ظهر غد.

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