أخبار عاجلة

قتلى وجرحى في تدافع خلال حفل لنجم الراب "سولكينغ" بالجزائر العاصمة -
وشوشة حلقة خاصة مع النجمة نجوى فؤاد وأسرار تعرض لأول مرة عن زيجاتها العرفي -
مجلس الشورى اليمني: نطالب الإمارات بـ"الوقف الفوري لدعم المجلس الانتقالي الجنوبي" -
عمر الأيوبي: الأندية المصرية لن تنفق أموالًا كبيرة في صفقاتها مثل المواسم السابقة -
كوربين: سنعمـل كـل ما في وسعنا لمنع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق -
مساء dmc - اللواء حسين أبو طالب : سمعنا فخامة الرئيس في كل اللقاءات ان مفيش حاجه هتبقي بلاش -
مساء dmc - اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة تبدأ مهام عملها وتقرر تطبيق الـ "var" في الدوري -
مساء dmc - قراءة في مشاركة مصر بقمة السبع بفرنسا و أهم ملفات القمة -
مساء dmc - فيبي باسم تتحدث عن تاريخ كورال "مار جرجس" -
محمد عراقي: جروس مدرب عادي ولاسارتي مدرب سيء ولو استمر مكنش هيكسب دوري الأبطال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

مسؤول سوداني: تعيين رئيس الوزراء غداً

Google+ Print
مسؤول سوداني: تعيين رئيس الوزراء غداً مسؤول سوداني: تعيين رئيس الوزراء غداً

مباشر: أعلن الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي عن تعيين رئيس الوزراء، غداً الأربعاء.

وقال الفريق الركن شمس الدين كباشي، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم تعيين رئيس الوزراء غداً، منوهاً إلى أنه سيؤدي القسم في التاسعة من مساء نفس اليوم، وفقاً لوكالة أنباء السودان "سونا".

وكشف الكباشي، بوقت سابق من اليوم، عن  إصدار الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس مرسوما دستوريا بتعيين مجلس السيادي من الآتية أسماؤهم:

الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبدالرحمن رئيساً لمجلس السيادي.

وأوضح المرسوم، أن عضوية المجلس السيادي شملت الفريق أول محمد حمدان دقلو، الفريق الركن شمس الدين كباشي إبراهيم، الفريق الركن ياسر عبد الرحمن حسن العطا، اللواء الركن مهندس إبراهيم جابر كريم.

كما ضم المجلس بعضويته، وفقاً للمرسوم، حسن محمد إدريس قاضي، الصديق تاور كافي، محمد الفكي سليمان، محمد حسن عثمان التعايشي، عائشة موسى سعيد، رجاء نيكولا عيسى عبد المسيح.

ونوه الكباشي، إلى أن رئيس مجلس السيادي، الفريق عبد الفتاح البرهان، سيؤدي القسم في الحادية عشر صباح غد أمام رئيس القضاء، وسيؤدي أعضاء مجلس السيادة القسم أمام رئيس المجلس ورئيس القضاء عند الواحدة بعد ظهر غد.

ترشيحات

السودان..مرسوم دستوري بتشكيل المجلس السيادي برئاسة البرهان مسوؤل سوداني: تسلمنا قائمة بمرشحي قوى الحرية والتغيير للمجلس السيادي

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
بيانات اقتصادية سلبية وتصريحات الفيدرالي.. الأبرز بالأسواق العالمية اليوم

بيانات اقتصادية سلبية وتصريحات الفيدرالي.. الأبرز بالأسواق العالمية اليوم

"المراكز" السعودية تتوقع تشغيل المول التجاري بالمنصورة..2021

"المراكز" السعودية تتوقع تشغيل المول التجاري بالمنصورة..2021

محدث.. "داو جونز" يرتفع بالختام مع ترقب خطاب رئيس الفيدرالي

محدث.. "داو جونز" يرتفع بالختام مع ترقب خطاب رئيس الفيدرالي

عضو بالفيدرالي: أرغب في تجنب المزيد من خفض الفائدة

عضو بالفيدرالي: أرغب في تجنب المزيد من خفض الفائدة