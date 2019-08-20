محدث.. "داو جونز" يهبط لأول مرة بـ4جلسات بخسائر 170 نقطة

مباشر: انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، ليفقد"داو جونز" أكثر من 170 نقطة مسجلاً أول خسائر يومية في 4 جلسات مع هبوط عوائد السندات.

وقادت أسهم قطاع التكنولوجيا تراجع البورصة الأمريكية مع هبوط سهم "ميكرون" بنسبة 1.7 بالمائة.

وجاء تراجع الأسهم الأمريكية مع هبوط عوائد السندات الحكومية وسط ترقب المستثمرون اجتماع جاكسون هول في نهاية الأسبوع الجاري بحضور رؤساء البنوك المركزية مع تزايد آمال نحو إجراءات تحفيزية لتجنب مخاوف الركود الاقتصادي.

كما من المقرر أن يعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي محضره عن اجتماعه الأخير والذي قرر خلاله خفض الفائدة لأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية.

وقررت وزارة التجارية الأمريكية بالأمس مد فترة السماح لشركة "هواوي" بشراء المنتجات الأمريكية لمدة 90 يوماً إضافية.

وعند ختام التعاملات، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.7 بالمائة أو ما يعادل 173 نقطة إلى 25962.4 نقطة.

كما هبط "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.8 بالمائة مسجلاً 2900.5 نقطة، وتراجع "ناسداك" بنسبة 0.7 بالمائة إلى 7948.5 نقطة.

وبحلول الساعة 8:10 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يتبع أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 98.382.