السودان..مرسوم دستوري بتشكيل المجلس السيادي برئاسة البرهان

مباشر: ذكر مسؤول بالمجلس العسكري السوداني أنه تم إصدار مرسوم دستوري بتشكيل المجلس السيادي برئاسة الفريق عبد الفتاح البرهان .

وأوضح رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري السوداني، الفريق ركن شمس الدين الكباشي، اليوم الثلاثاء، أن الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان سيؤدي القسم صباح الغد، رئيساً للمجلس السيادي، أمام رئيس القضاء، وفقاً لوكالة أنباء السودان "سونا".

وقال الكباشي، إنه سيتم تعيين رئيس الوزراء غدا الأربعاء، أيضاً.

وكشف الكباشي، عن إصدار الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس مرسوما دستوريا بتعيين مجلس السيادي من الآتية أسماؤهم:

الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبدالرحمن رئيساً لمجلس السيادي.

وأوضح المرسوم، أن عضوية المجلس السيادي شملت الفريق أول محمد حمدان دقلو، الفريق الركن شمس الدين كباشي إبراهيم، الفريق الركن ياسر عبد الرحمن حسن العطا، اللواء الركن مهندس إبراهيم جابر كريم.

كما ضم المجلس بعضويته، وفقاً للمرسوم، حسن محمد إدريس قاضي، الصديق تاور كافي، محمد الفكي سليمان، محمد حسن عثمان التعايشي، عائشة موسى سعيد، رجاء نيكولا عيسى عبد المسيح.

وأوضح الكباشي، في وقت سابق اليوم، أن قوى الحرية والتغيير قامت بتسليم قائمة بمرشحيها للمجلس السيادي.

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