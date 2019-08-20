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رئيس إيطاليا يقبل استقالة كونتي ويدعو لمشاورات لتشكيل حكومة جديدة

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رئيس إيطاليا يقبل استقالة كونتي ويدعو لمشاورات لتشكيل حكومة جديدة رئيس إيطاليا يقبل استقالة كونتي ويدعو لمشاورات لتشكيل حكومة جديدة

مباشر: وافق رئيس إيطاليا سيرجيو ماتاريلا على استقالة رئيس الوزراء "جوسيبي كونتي"، داعياً إلى مشاورات مع زعماء الأحزاب.

وقال مكتب الرئيس الإيطالي في بيان اليوم الثلاثاء، إن ماتاريلا سوف يجتمع مع قادة الأحزاب غداً الأربعاء بشأن تشكيل المقبلة وبحث حل الأزمة السياسية في البلاد.

كما طلب الرئيس الإيطالي من "كونتي" المنتهية ولايته تيسير أعمال الحكومة حتى الانتهاء من المشاورات.

وأعلن رئيس وزراء إيطاليا جوسبي كونتي الاستقالة من منصبه في وقت سابق من اليوم مع تصاعد الأزمة السياسية في روما.

واتهم كونتي نائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني بأنه يتابع مصالحه الخاصة ومصالح حزبه، مشيراً إلى أن تصرفاته تشكل خطراً على البلاد.

وعانت الأصول المالية الإيطالية من خسائر قوية اليوم مع الاضطرابات السياسية.

وفي 8 أغسطس/آب الماضي، دعا سالفيني إلى إجراء انتخابات مبكرة مشيراً إلى انهيار الائتلاف الحاكم بين حزب الرابطة اليميني الذي يرأسه وحركة الخمس نجوم.

مباشر (اقتصاد)

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