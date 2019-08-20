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وكالة: الليبرا تخضع لتحقيق أوروبي بشأن مكافحة الاحتكار

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وكالة: الليبرا تخضع لتحقيق أوروبي بشأن مكافحة الاحتكار وكالة: الليبرا تخضع لتحقيق أوروبي بشأن مكافحة الاحتكار

مباشر: أفاد تقرير صحفي أن عملة فيسبوك الإلكترونية "الليبرا" تواجه تحقيقاً لمكافحة الاحتكار من جانب المنظمين في الاتحاد الأوروبي.

وذكرت وكالة "بلومبرج" وفقاً لوثيقة اطلعت عليها، اليوم الثلاثاء، أن المفوضية الأوروبية تحقق حاليًا في "السلوك المحتمل المناهض للمنافسة" فيما يتعلق "الليبرا" وسط مخاوف من أن نظام الدفع المقترح سيؤدي إلى التأثير على المنافسين بشكل غير عادل.

وأضاف التقرير أن المسؤولين في الاتحاد الأوروبي قلقون بشأن الكيفية التي قد تخلق بها عملة فيسبوك "قيود منافسة محتملة" على المعلومات التي سيتم تبادلها واستخدام بيانات المستهلك.

وكانت "فيسبوك" أعلنت عزمها إصدار عملته الرقمية الجديدة في العام المقبل في الوقت الذي تواجه فيه مخاوف تنظيمية. كبيرة.

وفي الشهر الماضي، أشار المشرعون الأمريكيون إلى أن فيسبوك لم تثبت أن عملتها يمكن الوثوق بها لحماية النظام المالي العالمي وبيانات المستهلكين.

وبحلول الساعة 7:35 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سهم "فيسبوك" بنحو 1.1بالمائة إلى 184.18 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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