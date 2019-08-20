الداخلية السعودية تنشر قرار العمل بتعديلات نظامي وثائق السفروالأحوال المدنية

الرياض - مباشر: نشرت وزارة الداخلية السعودية نص قرار العمل بتعديلات نظامي وثائق السفر والأحوال المدنية.

وقالت وزارة الداخلية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الثلاثاء، إنه "تنفيذًا للأمر السامي القاضي بالموافقة على قرار مجلس الوزراء بتعديل نظامي وثائق السفر والأحوال المدنية، إدارات الجوازات والأحوال المدنية وفروعها في مناطق المملكة كافة تباشر العمل بالتعديلات التي نص عليها الأمر".

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