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ترامب: ندرس تخفيضات ضريبة جديدة

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ترامب: ندرس تخفيضات ضريبة جديدة ترامب: ندرس تخفيضات ضريبة جديدة

مباشر: قال الرئيس الأمريكي دونالد إن إدارته تبحث تخفيضات ضريبية، بما في ذلك خفض الضرائب على الرواتب.

وجاء تعليق ترامب في أعقاب تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست أمس الاثنين مفاده أن الإدارة تدرس تخفيضًا مؤقتًا في ضرائب الرواتب لدعم الاقتصاد.

وذكر الرئيس الأمريكي في تصريحات على هامش لقائه مع رئيس رومانيا في البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء،: " خفض ضرائب الدخل شيء أفكر فيه، كثير من الأمريكيين يرغبون في رؤية ذلك".

ولكن لم يعط الرئيس الأمريكي تفاصيل عن خفض الضرائب ولم يضع ترامب أي إطار زمني له.

وفي سياق آخر، كرر الرئيس الأمريكي رغبته في خفض الاحتياطي الفيدرالي لمعدل الفائدة، قائلاً:" إذا كان الفيدرالي سيقوم بعمله، فسنشهد طفرة هائلة في النمو".

وكان ترامب طالب المركزي الأمريكي بخفض معدل الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى جانب بعض التيسير الكمي من أجل دعم الاقتصاد.

وكان الرئيس الأمريكي قد قام في ديسمبر 2017 بتوقيع أكبر تعديل ضريبي منذ ثمانينيات القرن الماضي، والذي خفض معدل الضريبة للشركات إلى 21% من 35% وخفض العبء الضريبي مؤقتاً على معظم الأفراد أيضاً.

مباشر (اقتصاد)

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