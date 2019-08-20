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صفقة اليوم.. احترف إستراتيجيات التسويق على فيسبوك في 4 ساعات فقط!

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صفقة اليوم.. احترف إستراتيجيات التسويق على فيسبوك في 4 ساعات فقط! صفقة اليوم.. احترف إستراتيجيات التسويق على فيسبوك في 4 ساعات فقط!
  • الدورة التدريبية لتعلم التسويق على فيسبوك لعام 2019 ـــ Facebook Marketing 2019: 1,000% Engagement & Sales Strategies.
  • عدد الدروس: 72
  • المدة: 4 ساعات.
  • وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.
  •  ستساعدك هذه الدورة على تطوير مهاراتك في التسويق عبر فيسبوك، بدءًا من التعريف بأساسيات الإعلانات المدفوعة، ومرورًا بكيفية إعداد استراتيجية تسويق جديدة لزيادة المتابعين ومعدل التفاعل على صفحات فيسبوك الشخصية والتجارية، وكيفية تحقيق أقصى استفادة من البث المباشر FB Live.
  • الحصول على شهادة بعد إتمام الدورة التدريبية.
  • اللغة: الإنجليزية.
  • التوفر: أونلاين.
  • مستوى الخبرة المطلوبة: جميع المستويات.
  • السعر الأصلي قبل الخصم:  200 دولارِِ.
  • السعر الحالي بعد الخصم: 19.99 دولارًا.
  • نسبة الخصم: 93%.
  • الحصول على الصفقة: من هنا.

يعتبر التسويق عبر منصات التواصل الاجتماعي تخصصًا حيويًا من تخصصات التسويق الإلكتروني، وسيصبح أكثر أهمية مع مرور الوقت، بفضل زيادة أعداد مستخدمي هذه المنصات باستمرار.

على مر السنين؛ تطورت منصة فيسبوك من وسيلة للبقاء على اتصال مع الأصدقاء إلى منصة ترويجية للشركات، ولا عجب في أن فيسبوك لديه الآن أكثر من 7 ملايين مُعلن، كما أعلن عن أرباح بقيمة 16.9 مليار دولار خلال الربع الأخير من عام 2018.

تتغير الخوارزميات لمواقع مثل: فيسبوك، وإنستاجرام، ويوتيوب باستمرار، وبمجرد تغييرها يجب عليك تغيير استراتيجيات التسويق الخاصة بك، لذلك يمكنك الاستعانة بالدورة التدريبية (Facebook Marketing 2019: 1,000% Engagement & Sales Strategies) التي يقدمها المدرب  Alex Genadinik – وهو أيضًا المؤلف الأكثر مبيعًا على أمازون لثلاث مرات متتالية -، والتي تحتوي على أحدث إستراتيجيات التسويق والإعلان على فيسبوك، ونصائح ستساعدك على تعزيز عملك مع خصم يصل إلى 93%.

تنقسم الدورة إلى 72 درسًا، مقسمة على 4 ساعات لشرح مهارات التسويق عبر فيسبوك، بدءًا من أساسيات الإعلانات المدفوعة، ومرورًا بكيفية إعداد استراتيجية تسويق جديدة لزيادة المتابعين والتفاعل على صفحات فيسبوك الشخصية والتجارية، وكيفية تحقيق أقصى استفادة من البث المباشر FB Live، وانتهاءً بكيفية بناء روبوتات دردشة تفاعلية chatbots على مسنجر لدعم عملك.

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تتيح لك هذه الصفقة إمكانية الوصول إلى المحتوى مدى الحياة، والحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة، وهو ما يمكنك تضمينه في سيرتك الذاتية أو ملفك المهني.

الحصول على الصفقة: من هنا.

البوابة العربية للأخبار التقنية

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