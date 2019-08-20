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صادرات الذهب السويسرية إلى المملكة المتحدة ترتفع لأعلى مستوى بـ6سنوات

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صادرات الذهب السويسرية إلى المملكة المتحدة ترتفع لأعلى مستوى بـ6سنوات صادرات الذهب السويسرية إلى المملكة المتحدة ترتفع لأعلى مستوى بـ6سنوات

مباشر: ارتفعت صادرات الذهب السويسرية إلى المملكة المتحدة إلى أعلى مستوياتها منذ 6 سنوات، مدفوعة بارتفاع الطلب على صناديق المؤشرات المتداولة في البورصة.

وبحسب بيانات موقع إدارة الجمارك الفيدرالية السويسرية، اليوم الثلاثاء، فإن سويسرا شحنت 90.7 طناً من السبائك إلى المملكة المتحدة في يوليو/تموز الماضي، وهو الأعلى منذ سبتمبر/أيلول 2012، مقارنة بنحو 7.4 طن في يونيو/حزيران السابق له.

ويتجه الذهب إلى لندن لأن المدينة مركز عالمي لتخزين المعادن الثمينة، فيما يؤدي ارتفاع الذهب إلى زيادة الطلب على المنتجات الاستثمارية والسبائك التي تقوم عليها صناديق المؤشرات المتداولة في البورصة.

وارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في 6 سنوات، حيث تجاوزت 1500 دولار للأوقية، بسبب المخاوف من ضعف النمو الاقتصادي العالمي وتداعيات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

كما أن حيازات الصناديق الإستثمارية المتداولة المدعومة بالذهب تقف الآن على أعلى مستوى منذ مارس/أذار 2013.

وعند تسوية جلسة اليوم ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب بنحو 0.3 بالمائة إلى 1515.70 دولار للأوقية.

مباشر (اقتصاد)

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