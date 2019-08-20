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محدث.. ارتفاع أسعار النفط عند التسوية مع التفاؤل بالأوضاع التجارية

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محدث.. ارتفاع أسعار النفط عند التسوية مع التفاؤل بالأوضاع التجارية محدث.. ارتفاع أسعار النفط عند التسوية مع التفاؤل بالأوضاع التجارية

مباشر: ارتفعت النفط عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء، وسط حالة التفاؤل بالأوضاع التجارية العالمية، وقبيل الكشف عن بيانات المخزونات الأمريكية الأولية.

وقررت الولايات المتحدة أمس تمديد فترة السماح الممنوحة لشركة "هواوي"، والتي تتيح للشركات الأمريكية إمداد شركة الهواتف الصينية بالمكونات فترة 3 أشهر.

كما دعمت آمال التحفيز من السياسة النقدية للاقتصاد ارتفاع أسعار الخام حيث سيؤدي ذلك إلى زيادة الطلب على النفط.

ومن المقرر أن يكشف معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق من اليوم بيانات المخزونات الأمريكية عن الأسبوع الماضي، على أن تفصح إدارة معلومات الطاقة عن الأرقام الرسمية غداً الأربعاء.

وعند التسوية، زاد سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم سبتمبر/آيلول بنسبة 0.2 بالمائة عند 56.34 دولار للبرميل.

وبحلول الساعة 6:45 مساءً بتوقيت جرينتش ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنحو 0.6 بالمائة إلى 60.10 دولار للبرميل.

 

مباشر (اقتصاد)

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