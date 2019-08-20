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الأراضي البيضاء تصرف الدفعة الثانية لمشروع "إسكان شمال الرياض"

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الأراضي البيضاء تصرف الدفعة الثانية لمشروع "إسكان شمال الرياض" الأراضي البيضاء تصرف الدفعة الثانية لمشروع "إسكان شمال الرياض"

الرياض - مباشر: ذكر برنامج رسوم الأراضي البيضاء، التابع لوزارة الإسكان ، أنه تم صرف الدفعة الثانية لمشروع "إسكان شمال الرياض".

وقال البرنامج السعودي، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الثلاثاء، أنه تم صرف 25 مليون ريال من إيرادات رسوم الأراضي لمشروع إسكان شمال الرياض، الواقع غرب المطار، كدفعة ثانية.

ونوه البرنامج السعودي، إلى أن المشروع يتضمن استكمال المرافق العامة والخدمات وإيصال التيار الكهربائي للمنطقة.

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