جونسون: الاتحاد الأوروبي سلبي بعض الشئ بشأن صفقة البريكست

مباشر: قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن الاتحاد الأوروبي "سلبي كبير بعض الشئ" بشأن احتمالات التوصل إلى صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد، ولكن لايزال يمكن القيام بذلك.

ورفض الاتحاد الأوروبي في وقت سابق مطالبة جونسون بإعادة فتح صفقة البريكست في الوقت الذي تعهد فيه رئيس الوزراء البريطاني بالخروج من الكتلة سواء باتفاق أو بدون.

وأضاف "جونسون" للصحفيين، اليوم الثلاثاء: "في الوقت الحالي، من الصحيح تمامًا أن أصدقائنا وشركائنا سلبيون بعض الشيء، لكنني أعتقد أننا سنصل إلى حل وأعتقد أن هناك شعورًا حقيقيًا الآن أنه يجب القيام بشيء ما مع أزمة الحدود الإيرلندية".

وتابع رئيس الوزراء البريطاني بأن هناك فرصة لكي يتحد الجميع من أجل حل أزمة الحدود الإيرلندية والتوصل لصفقة بشأن البريكست، مشيراً إلى أن المملكة المتحدة سوف تقدم كل الطرق التي يمكن من خلالها الحفاظ على تجارة خالية من الاحتكاك على الحدود الشمالية الأيرلندية.

وذكر جونسون: "في الوقت الذي يعتقد فيه الاتحاد الأوروبي أن هناك احتمالاً بأن يحظر البرلمان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فمن غير المرجح أن يتم التفكير في تقديم التنازلات التي نحتاجها، لذلك سيستغرق الأمر بعض الصبر".

وكان جونسون طالب بحل أزمة حدود أيرلندا من أجل تمرير صفقة البريكست في خطاب إلى دونالد تاسك رئيس المجلس الأوروبي.