أخبار عاجلة

قتلى وجرحى في تدافع خلال حفل لنجم الراب "سولكينغ" بالجزائر العاصمة -
وشوشة حلقة خاصة مع النجمة نجوى فؤاد وأسرار تعرض لأول مرة عن زيجاتها العرفي -
عمر الأيوبي: الأندية المصرية لن تنفق أموالًا كبيرة في صفقاتها مثل المواسم السابقة -
كوربين: سنعمـل كـل ما في وسعنا لمنع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق -
مساء dmc - اللواء حسين أبو طالب : سمعنا فخامة الرئيس في كل اللقاءات ان مفيش حاجه هتبقي بلاش -
مساء dmc - اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة تبدأ مهام عملها وتقرر تطبيق الـ "var" في الدوري -
مساء dmc - قراءة في مشاركة مصر بقمة السبع بفرنسا و أهم ملفات القمة -
مساء dmc - فيبي باسم تتحدث عن تاريخ كورال "مار جرجس" -
محمد عراقي: جروس مدرب عادي ولاسارتي مدرب سيء ولو استمر مكنش هيكسب دوري الأبطال -
#وشوشة I نجوى فؤاد أنا مكنتش بشغل بالي بفيفي عبده وبعتبر دينا ....... * !!! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

جونسون: الاتحاد الأوروبي سلبي بعض الشئ بشأن صفقة البريكست

Google+ Print
جونسون: الاتحاد الأوروبي سلبي بعض الشئ بشأن صفقة البريكست جونسون: الاتحاد الأوروبي سلبي بعض الشئ بشأن صفقة البريكست

مباشر: قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن الاتحاد الأوروبي "سلبي كبير بعض الشئ" بشأن احتمالات التوصل إلى صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد، ولكن لايزال يمكن القيام بذلك.

ورفض الاتحاد الأوروبي في وقت سابق مطالبة جونسون بإعادة فتح صفقة البريكست في الوقت الذي تعهد فيه رئيس الوزراء البريطاني بالخروج من الكتلة سواء باتفاق أو بدون.

وأضاف "جونسون" للصحفيين، اليوم الثلاثاء: "في الوقت الحالي، من الصحيح تمامًا أن أصدقائنا وشركائنا سلبيون بعض الشيء، لكنني أعتقد أننا سنصل إلى حل وأعتقد أن هناك شعورًا حقيقيًا الآن أنه يجب القيام بشيء ما مع أزمة الحدود الإيرلندية".

وتابع رئيس الوزراء البريطاني بأن هناك فرصة لكي يتحد الجميع من أجل حل أزمة الحدود الإيرلندية والتوصل لصفقة بشأن البريكست، مشيراً إلى أن المملكة المتحدة سوف تقدم كل الطرق التي يمكن من خلالها الحفاظ على تجارة خالية من الاحتكاك على الحدود الشمالية الأيرلندية.

وذكر جونسون: "في الوقت الذي يعتقد فيه الاتحاد الأوروبي أن هناك احتمالاً بأن يحظر البرلمان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي  فمن غير المرجح أن يتم التفكير في تقديم التنازلات التي نحتاجها، لذلك سيستغرق الأمر بعض الصبر".

وكان جونسون طالب بحل أزمة حدود أيرلندا من أجل تمرير صفقة البريكست في خطاب إلى دونالد تاسك رئيس المجلس الأوروبي.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
بيانات اقتصادية سلبية وتصريحات الفيدرالي.. الأبرز بالأسواق العالمية اليوم

بيانات اقتصادية سلبية وتصريحات الفيدرالي.. الأبرز بالأسواق العالمية اليوم

"المراكز" السعودية تتوقع تشغيل المول التجاري بالمنصورة..2021

"المراكز" السعودية تتوقع تشغيل المول التجاري بالمنصورة..2021

محدث.. "داو جونز" يرتفع بالختام مع ترقب خطاب رئيس الفيدرالي

محدث.. "داو جونز" يرتفع بالختام مع ترقب خطاب رئيس الفيدرالي

عضو بالفيدرالي: أرغب في تجنب المزيد من خفض الفائدة

عضو بالفيدرالي: أرغب في تجنب المزيد من خفض الفائدة