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84 ألف طفل سوري في الأردن خارج المدرسة

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84 ألف طفل سوري في الأردن خارج المدرسة 84 ألف طفل سوري في الأردن خارج المدرسة

جي بي سي نيوز:- بلغ عدد الأطفال من اللاجئين السوريين، المتواجدين على الأراضي الأردنية، وخارج المدرسة 83920 طفلا من أصل 233 ألفا في سن المدرسة، وفقا لإحصائيات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
وقالت المفوضية إن “عدد مدارس الفترتين التي تستقبل الطلبة السوريين بلغ 204 مدارس داخل المخيمات وبالمجتمعات المضيفة خلال العام الدراسي 2018-2019”.
وفيما يتعلق بالخدمات التعليمية المقدمة في المجتمعات المضيفة، ذكرت المفوضية أنه تم تقديم خدمات لستين طفلا من ذوي الاحتياجات الخاصة، والتدخل المبكر لنحو 184 طفلا، فضلا عن عقد 590 حملة توعوية حول أهمية التعليم ودفع الرسوم ومعدات قرطاسية لـ850 طفلا غير سوري.
وفي مخيم الزعتري بمحافظة المفرق، قالت المفوضية إن عدد الاطفال المنخرطين في المدارس بلغ 18338 طفلا بـ32 مدرسة الى جانب 58 مركزا مجتمعيا يقدم خدماته، فيما يشكل الذكور 51 % من الاطفال في المخيم مقابل 49 % إناث.
ويستفيد نحو 840 طفلا من برامج التعليم غير النظامي التي تقدمها منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” في مراكز مكاني إلى جانب تقديم خدمات تعليمية أخرى لنحو 5300 طالب. ويوحد في هذا المخيم 1809 أطفال خارج أي شكل من أشكال التعليم يشكلون نحو 14 % من أطفال “الزعتري”
وحصل 112 طالبا من اللاجئين السوريين على منح لاستكمال دراستهم الجامعية والدراسات العليا في الخارج، منها 12 منحة
للدراسة في اليابان، و68 منحة للدراسة في بريطانيا، و32 منحة للاجئين من جنسية سورية وأخرى للدراسة في كندا.
ووفقا للمفوضية، فقد بلغ اجمالي عدد اللاجئين المسجلين لديها في الأردن 751 الف لاجئ من 57 جنسية مختلفة منهم 660.2 ألف من الجنسية السورية، ثم العراقية 67.4 ألف، فاليمنية 14.6 ألف، السودان 6.1 ألف، و759 صوماليا، و1705 لاجئين من جنسيات أخرى. ويعيش من هؤلاء حوالي 83.6 % في المجتمعات المضيفة، مقابل 16,4 % يعيشون بالمخيمات: وهي الزعتري والأزرق والمخيم الاماراتي. ويشكل المسنون 4,4 % من اللاجئين في الأردن بواقع 33.3 ألف، الاطفال (47.9%)، بينما تشكل 47.5 % الفئة العمرية ما بين 18 و59 عامًا.

جي بي سي نيوز

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