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حابس الفايز : الاردن آمن ومرتكبو الجرائم الاخيرة مجرد زعران وخارجين على القانون وارباب سوابق

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حابس الفايز : الاردن آمن ومرتكبو الجرائم الاخيرة مجرد زعران وخارجين على القانون وارباب سوابق حابس الفايز : الاردن آمن ومرتكبو الجرائم الاخيرة مجرد زعران وخارجين على القانون وارباب سوابق

المدينة نيوز - : قال النائب حابس الفايز إن مرتكبي الجرائم الاخيرة زعران وخارجون على القانون وارباب سوابق .

وكتب الفايز تعليقا يعث به الى المدينة نيوز وتايلا نصه :

لوحظ في الأيام الأخيرة تداول بعض الفيديوهات لأكثر من مقطع لأشخاص يطلقون النار  والاعتداء على أشخاص اخرين وهؤلاء الأشخاص هم عبارة عن (زعران وخارجين عن القانون وارباب سوابق ) وعذراً عن الوصف وقد قامت الأجهزة الامنيه بإلقاء القبض عليهم على وجه السرعه وما يحصل هو تصفية حسابات بين اصحاب سوابق وزعران منبوذين من اهاليهم ومن قبل المجتمع ولا يعني ذلك كما يدعي بعض الأشخاص بانه ببلدنا يوجد انفلات امني لا سمح الله فالحمد لله لدينا جهاز امن عام قوي ويعمل بحرفيه متقدمة ولا يستطيع ان يضع مع كل مواطن شرطي كي يمنع جريمة ولكن بمهنيته وحرفيته يستطيع كشف هذه الجريمة وإلقاء القبض على الجاني والقيام بواجبه على اكمل وجه فلا داعي لبث السموم وإلقاء اللوم على الامن والأجهزة الامنيه لما يحصل بعد منتصف الليل وامام النوادي الليله والتي يعلم الجميع من هم روادها ومن القائمين عليها

واني أوجه تحية إجلال واعتزاز لجميع الأجهزة الامنيه والأمن العام خاصة لمحافظته على استقرار الامن والأمان في جميع أنحاء مملكتنا الحبيبة

وذلك كله بتوجيهات جلالة سيدنا وقائدنا جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه وحفظ الله وطننا الحبيب من كل شر وسوء

  النائب حابس سامي مثقال الفايز

جي بي سي نيوز

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