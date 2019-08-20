فيديو : شاهدوا جدال الطراونة والشيشاني حول تشكيل جيش اسلامي لتحرير الاقصى

جى بي سي نيوز - : قال رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة إنه يقدر دعوة الدكتور عبد الله العكايلة لتشكيل جيش عربي واسلامي للاقصى .

أضاف في معرض تعليقه على مقترح العكايلة الذي قدمه خلال كلمته التي القاها في اجتماع النواب اليوم الاثنين لتدارس الانتهاكات الاسرائيلية في القدس والاقصى : إن تحقيق هذا الطلب ليس بمقدرة مجلس النواب .

وعندما تدخل النائب نبيل الشيشاني عضو كتلة الاصلاح التي يترأسها العكايلة قائلا إن هذا موقف الكتلة ، أجابه الطراونة إنه يحترم موقف الكتلة ككتلة " ولكن اجتماعنا هو من اجل ان نتبنى شيئ يخدم القدس والاقصى ونبين موقفنا كبرلمان وشعب بقيادة جلالة الملك " وهنا قال الشيشاني : " اذا سمحت لي ، الواقع العربي الواهن لا يجب ان ينعكس على موقف مجلس النواب ، يعني الجيش الشعبي او جيش الاقصى ضرورة " فقال الطراونة : " هذا موقفك أنت كسياسي ولكن هذا الاجتماع الطارئ يتطلب موقف نيابي " فقال الشيشاني :" انا اري جيش للاقصى" ، فقال الطراونة : يا سيدي شكل جيش انا مانعك ، بقول لك احنا مجتمعين كنواب لاتخاذ موقف وليس بيدنا تشكيل جيوش انت شكل جيشك واحنا بنكون معك ، احنا بنحكي كمجلس نواب يجتمع لقضية طارئة جدا ، خلينا نتحدث بأمور مفصلية ، وبعد ذلك عرض الطراونة التوصيات التي اعدتها لجنة فلسطين النيابية برئاسة النائب المحامي يحيى السعود فأبدى النواب موافقتهم عليها .

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