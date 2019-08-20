تقرير: بريطانيا تدرس تأجيل إعلان محافظ المركزي الجديد لبعد البريكست

مباشر: كشف تقرير صحفي أن الحكومة البريطانية تدرس تأجيل إعلان خليفة مارك كارني في رئاسة بنك إنجلترا إلى ما بعد البريكست.

ونقلت وكالة "بلومبرج" عن مصادر لم تسمها اليوم الثلاثاء، أن وزير الخزانة "ساجيد جاويد" قد ينتظر إعلان خليفة محافظ بنك إنجلترا مارك كارني إلى ما بعد مغادرة بريطانيا المقررة في 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل من الاتحاد الأوروبي.

وكان بوريس جونسون تعهد بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سواءً بصفقة أو بدون، مطالباً الكتلة بالتفاوض حول صفقة جديدة للخروج.

وذكر التقرير أيضًا أن "جاويد" يدرس تأجيل إعلان الموازنة التالية حتى 2020 إذا اضطرت الحكومة إلى إجراء انتخابات عامة الشهر المقبل.

ومن المقرر أن يتنحى كارني عن منصبه في نهاية يناير/كانون الثاني، بعد أن مدد ولايته مرتين لتوفير الاستمرارية خلال الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.