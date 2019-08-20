أخبار عاجلة

قتلى وجرحى في تدافع خلال حفل لنجم الراب "سولكينغ" بالجزائر العاصمة -
وشوشة حلقة خاصة مع النجمة نجوى فؤاد وأسرار تعرض لأول مرة عن زيجاتها العرفي -
مجلس الشورى اليمني: نطالب الإمارات بـ"الوقف الفوري لدعم المجلس الانتقالي الجنوبي" -
عمر الأيوبي: الأندية المصرية لن تنفق أموالًا كبيرة في صفقاتها مثل المواسم السابقة -
كوربين: سنعمـل كـل ما في وسعنا لمنع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق -
مساء dmc - اللواء حسين أبو طالب : سمعنا فخامة الرئيس في كل اللقاءات ان مفيش حاجه هتبقي بلاش -
مساء dmc - اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة تبدأ مهام عملها وتقرر تطبيق الـ "var" في الدوري -
مساء dmc - قراءة في مشاركة مصر بقمة السبع بفرنسا و أهم ملفات القمة -
مساء dmc - فيبي باسم تتحدث عن تاريخ كورال "مار جرجس" -
محمد عراقي: جروس مدرب عادي ولاسارتي مدرب سيء ولو استمر مكنش هيكسب دوري الأبطال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

تقرير: بريطانيا تدرس تأجيل إعلان محافظ المركزي الجديد لبعد البريكست

Google+ Print
تقرير: بريطانيا تدرس تأجيل إعلان محافظ المركزي الجديد لبعد البريكست تقرير: بريطانيا تدرس تأجيل إعلان محافظ المركزي الجديد لبعد البريكست

مباشر: كشف تقرير صحفي أن البريطانية تدرس تأجيل إعلان خليفة مارك كارني في رئاسة بنك إنجلترا إلى ما بعد البريكست.

ونقلت وكالة "بلومبرج" عن مصادر لم تسمها اليوم الثلاثاء، أن وزير الخزانة "ساجيد جاويد" قد ينتظر إعلان خليفة محافظ بنك إنجلترا مارك كارني إلى ما بعد مغادرة بريطانيا المقررة في 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل من الاتحاد الأوروبي.

وكان بوريس جونسون تعهد بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سواءً بصفقة أو بدون، مطالباً الكتلة بالتفاوض حول صفقة جديدة للخروج.

وذكر التقرير أيضًا أن "جاويد" يدرس تأجيل إعلان الموازنة التالية حتى 2020 إذا اضطرت الحكومة إلى إجراء انتخابات عامة الشهر المقبل.

ومن المقرر أن يتنحى كارني عن منصبه في نهاية يناير/كانون الثاني، بعد أن مدد ولايته مرتين لتوفير الاستمرارية خلال الانفصال عن الاتحاد الأوروبي. 

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
الحكومة اليمنية تتهم القوات الإماراتية بتفجير الوضع عسكريا في محافظة شبوة

الحكومة اليمنية تتهم القوات الإماراتية بتفجير الوضع عسكريا في محافظة شبوة

استجابة لأولياء الأمور الحكومة تعلن استمرار أداء طلاب الثانوية لغات لمادتي العلوم والرياضيات

استجابة لأولياء الأمور الحكومة تعلن استمرار أداء طلاب الثانوية لغات لمادتي العلوم والرياضيات

مساء dmc - الحكومة ترصد وتوضح حقيقة 12 شائعة انتشرت في 14 يوما

مساء dmc - الحكومة ترصد وتوضح حقيقة 12 شائعة انتشرت في 14 يوما

أول قرار صادم بعد حلف المجلس السيادي والحكومة اليمين الدستورية في السودان

أول قرار صادم بعد حلف المجلس السيادي والحكومة اليمين الدستورية في السودان