محدث.. الذهب يرتفع عند التسوية مع تراجع الدولار

مباشر: ارتفعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء، مع تراجع العملة والأسهم الأمريكية وتحول تركيز المستثمرين نحو ترقب محضر بنك الاحتياطي الفيدرالي ومخاوف النمو الاقتصادي.

وكانت أسعار المعدن الأصفر تراجعت في وقت سابق من الجلسة إلا أنها تمكنت من محو خسائرها والتحول للارتفاع مع تراجع الدولار من أعلى مستوى في 3 أسابيع بالإضافة إلى هبوط الأسهم الأمريكية خلال التعاملات.

ويترقب المستثمرون كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماعه الأخير غداً، كما ينتظرون انعقاد اجتماع جاكسون هول لرؤساء البنوك المركزية في نهاية الأسبوع الجاري.

وعلى الصعيد التجاري، قررت الولايات المتحدة أمس تمديد فترة السماح الممنوحة لشركة "هواوي" والتي تسمح لها بشراء المنتجات الأمريكية لمدة 90 يوماً إضافية.

وكانت الولايات المتحدة قررت في مايو/آيار الماضي حظر بعض الشركات الأمريكية من التعامل مع شركة "هواوي"، وذلك قبل أن تخفف بعض تلك القيود والسماح لـ"جوجل" وغيرها من الشركات بالعمل مع "هواوي" لمدة 90 يوماً.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنحو 0.3 بالمائة أو ما يعادل 4.10 دولار ليصل إلى 1515.70 دولار للأوقية، بعد أن كان تراجع لمستوى 1503 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

كما صعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.7 بالمائة أو ما يوازي 10 دولارات في تمام الساعة 5:55 مساءً بتوقيت جرينتش، ليصل إلى 1505.94 دولار للأوقية.

وخلال تلك الفترة، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة عند 98.139.