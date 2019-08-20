مسوؤل سوداني: تسلمنا قائمة بمرشحي قوى الحرية والتغيير للمجلس السيادي

مباشر: ذكر مسؤول بالمجلس العسكري السوداني أن قوى الحرية والتغيير قامت بتسليم قائمة بمرشحيها للمجلس السيادي.

وأوضح رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري السوداني، الفريق ركن شمس الدين الكباشي، اليوم الثلاثاء، في تصريحات لـ"سكاي نيوز"، قرب صدور مرسوم دستوري يقضي بحل المجلس العسكري.

وكان الكباشي، قد صرح أمس وفقاً لوكالة أنباء السودان "سونا"، أنه تم إرجاء إصدار المرسوم الدستوري الخاص بحل المجلس العسكري الانتقالي وتشكيل مجلس السيادة لمدة 48 ساعة بناء على طلب من قوى الحرية والتغيير حتى تتمكن من الوصول لتوافق بين مكوناتها على قائمة مرشحيها الخمسة للمجلس السيادي.

ووقعت قوى الحرية والتغيير مع المجلس العسكري، يوم السبت الماضي، الوثيقة الدستورية، بمشاركة دولية كبيرة.

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