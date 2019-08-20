أخبار عاجلة

قتلى وجرحى في تدافع خلال حفل لنجم الراب "سولكينغ" بالجزائر العاصمة -
وشوشة حلقة خاصة مع النجمة نجوى فؤاد وأسرار تعرض لأول مرة عن زيجاتها العرفي -
عمر الأيوبي: الأندية المصرية لن تنفق أموالًا كبيرة في صفقاتها مثل المواسم السابقة -
كوربين: سنعمـل كـل ما في وسعنا لمنع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق -
مساء dmc - اللواء حسين أبو طالب : سمعنا فخامة الرئيس في كل اللقاءات ان مفيش حاجه هتبقي بلاش -
مساء dmc - اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة تبدأ مهام عملها وتقرر تطبيق الـ "var" في الدوري -
مساء dmc - قراءة في مشاركة مصر بقمة السبع بفرنسا و أهم ملفات القمة -
مساء dmc - فيبي باسم تتحدث عن تاريخ كورال "مار جرجس" -
محمد عراقي: جروس مدرب عادي ولاسارتي مدرب سيء ولو استمر مكنش هيكسب دوري الأبطال -
#وشوشة I نجوى فؤاد أنا مكنتش بشغل بالي بفيفي عبده وبعتبر دينا ....... * !!! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

مسوؤل سوداني: تسلمنا قائمة بمرشحي قوى الحرية والتغيير للمجلس السيادي

Google+ Print
مسوؤل سوداني: تسلمنا قائمة بمرشحي قوى الحرية والتغيير للمجلس السيادي مسوؤل سوداني: تسلمنا قائمة بمرشحي قوى الحرية والتغيير للمجلس السيادي

مباشر: ذكر مسؤول بالمجلس العسكري السوداني أن قوى الحرية والتغيير قامت بتسليم قائمة بمرشحيها للمجلس السيادي.

وأوضح رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري السوداني، الفريق ركن شمس الدين الكباشي، اليوم الثلاثاء، في تصريحات لـ"سكاي نيوز"، قرب صدور مرسوم دستوري يقضي بحل المجلس العسكري.

وكان الكباشي، قد صرح أمس وفقاً لوكالة أنباء السودان "سونا"، أنه تم إرجاء إصدار المرسوم الدستوري الخاص بحل المجلس العسكري الانتقالي وتشكيل مجلس السيادة لمدة 48 ساعة بناء على طلب من قوى الحرية والتغيير حتى تتمكن من الوصول لتوافق بين مكوناتها على قائمة مرشحيها الخمسة للمجلس السيادي.

ووقعت قوى الحرية والتغيير مع المجلس العسكري، يوم السبت الماضي، الوثيقة الدستورية، بمشاركة دولية كبيرة.

ترشيحات

المشاركون في مراسم توقيع وثيقة السودان الدستورية..مصر بالقائمة الجبير: اتفاق السودان اللبنة الأولى في بناء دولة"متمكنة أمنياً واقتصادياً" البرلمان العربي يُطالب برفع اسم السودان من قائمة رعاة الإرهاب

مباشر (اقتصاد)

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
عمر الأيوبي: الأندية المصرية لن تنفق أموالًا كبيرة في صفقاتها مثل المواسم السابقة

عمر الأيوبي: الأندية المصرية لن تنفق أموالًا كبيرة في صفقاتها مثل المواسم السابقة

مساء dmc - قراءة في مشاركة مصر بقمة السبع بفرنسا و أهم ملفات القمة

مساء dmc - قراءة في مشاركة مصر بقمة السبع بفرنسا و أهم ملفات القمة

طارق يحيى لـ #اللعيب: خروج #الأهلي من كأس مصر يسهل من تتويج #الزمالك باللقب

طارق يحيى لـ #اللعيب: خروج #الأهلي من كأس مصر يسهل من تتويج #الزمالك باللقب

مساء dmc - مصر تتصدر دورة الألعاب الإفريقية برصيد 49 ميدالية

مساء dmc - مصر تتصدر دورة الألعاب الإفريقية برصيد 49 ميدالية