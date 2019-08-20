أخبار عاجلة

قتلى وجرحى في تدافع خلال حفل لنجم الراب "سولكينغ" بالجزائر العاصمة -
وشوشة حلقة خاصة مع النجمة نجوى فؤاد وأسرار تعرض لأول مرة عن زيجاتها العرفي -
عمر الأيوبي: الأندية المصرية لن تنفق أموالًا كبيرة في صفقاتها مثل المواسم السابقة -
كوربين: سنعمـل كـل ما في وسعنا لمنع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق -
مساء dmc - اللواء حسين أبو طالب : سمعنا فخامة الرئيس في كل اللقاءات ان مفيش حاجه هتبقي بلاش -
مساء dmc - اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة تبدأ مهام عملها وتقرر تطبيق الـ "var" في الدوري -
مساء dmc - قراءة في مشاركة مصر بقمة السبع بفرنسا و أهم ملفات القمة -
مساء dmc - فيبي باسم تتحدث عن تاريخ كورال "مار جرجس" -
محمد عراقي: جروس مدرب عادي ولاسارتي مدرب سيء ولو استمر مكنش هيكسب دوري الأبطال -
#وشوشة I نجوى فؤاد أنا مكنتش بشغل بالي بفيفي عبده وبعتبر دينا ....... * !!! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. علوم و تكنولوجيا
  3. البوابة العربية للأخبار التقنية

فيسبوك تطلق رسميًا ميزة “مسح سجل التصفح” التي ستضر بها

Google+ Print
فيسبوك تطلق رسميًا ميزة “مسح سجل التصفح” التي ستضر بها فيسبوك تطلق رسميًا ميزة “مسح سجل التصفح” التي ستضر بها

أعلنت شركة فيسبوك اليوم الثلاثاء رسميًا عن إطلاق ميزة (مسح سجل التصفح) التي سوف تضر بالشركة نفسها من حيث قدرتها على استهداف المستخدمين بالإعلانات، ويأتي هذا الإطلاق بعد تأجيل استمر لنحو سنة ونصف.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك ومؤسسها (مارك زوكربيرج) قد كشف في شهر أيار/ مايو 2018 أن الشركة تعمل على بناء ميزة تسمى “مسح السجل”، وتتيح للمستخدمين الاطلاع على التطبيقات والمواقع الإلكترونية التي تفاعلوا معها، ومسح تلك المعلومات من حساباتهم.

واليوم قالت الشركة في منشور على مدونتها: “تتوفر العديد من التطبيقات ومواقع الويب مجانًا لأنها تعتمد على الإعلانات. وللوصول إلى الناس الذين يُرجح أنهم متهمون بما تبيعه الشركات، تعمل تلك الشركات (ومن بينها فيسبوك) على مشاركة البيانات الخاصة بتفاعلات الناس على مواقعها الإلكترونية مع منصات الإعلانات، والخدمات الأخرى”.

وأضافت فيسبوك: “هذا هو أساس معظم الإنترنت، ولكن بالنظر إلى أن الشخص المتوسط ممن يملك هاتفًا ذكيًا فيه أكثر من 80 تطبيقًا، ويستخدم 40 منها شهريًا، فقد يكون من الصعب على الناس تعقب كل من يملك معلومات عنهم، وفيما تُستخدم”.

ولمساعدة المستخدمين على حل هذه المشكلة، أطلقت فيسبوك اليوم الميزة الجديدة، التي أصبحت تحمل اسمًا جديدًا هو (النشاط خارج فيسبوك) Off-Facebook Activity. وأوضحت أنها تسمح للمستخدمين برؤية ملخص عن جميع التطبيقات، ومواقع الويب التي ترسل لفيسبوك معلومات عن نشاطهم، مع إمكانية مسح تلك المعلومات من حساباتهم إن رغبوا في ذلك.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

أما عن آلية عمل الميزة الجديدة، فقد ضربت فيسبوك لذلك مثالًا بموقع إلكتروني للملابس يريد أن يعرض على فيسبوك إعلانات للناس المهتمين بالأسلوب الجديد للأحذية، فترسل المواقع الإلكترونية والتطبيقات التي تشارك المعلومات مع فيسبوك معلومات قائلةً إن شخصًا ما على أحد الأجهزة نظر إلى تلك الأحذية. وفي حال كانت معلومات الجهاز تتوافق مع حساب ذلك الشخص على فيسبوك، فإن الشبكة الاجتماعية تعرض عليه الإعلانات الخاصة بتلك الأحذية.

وقالت فيسبوك: إن ميزة (النشاط خارج فيسبوك) تتيح للمستخدمين رؤية، والتحكم بالبيانات التي تشاركها التطبيقات والمواقع الإلكترونية الأخرى مع فيسبوك، ويمكن للمستخدمين إزالة تلك المعلومات وفك ارتباطها مع فيسبوك، بالإضافة إلى القدرة على منع فيسبوك من الوصول إلى جميع الأنشطة التي يقومون بها خارج الشبكة.

وأوضحت فيسبوك أنها بدأت إطلاق الميزة الجديدة تدريجيًا على أن تكون البداية للمستخدمين في ثلاث دول: إيرلندا، وكوريا الجنوبية، وإسبانيا. ووعدت الشركة بالاستمرار في طرحها للمستخدمين في جميع أنحاء العالم خلال الأشهر القادمة، وذلك بغية ضمان عملها كما ينبغي.

وقالت الشركة: إنه في حال مسح المستخدم نشاطه خارج فيسبوك، فإن الشبكة سوف تزيل جميع المعلومات الخاصة به من البيانات التي ترسلها التطبيقات والمواقع الإلكتروني إلى فيسبوك. وأكدت الشركة أنها لن تعرف المواقع التي يزورها أو ماذا يفعل فيها، كما أنها لن تستخدم أي بيانات قام المستخدم بفك ارتباط فيسبوك عنها في استهدافه بالإعلانات عليها، أو إنستاجرام، أو مسنجر.

وأوضحت فيسبوك أن المستخدم سيجد في ميزة (النشاط خارج فيسبوك) المواقع أو التطبيقات التي يستخدمها بانتظام، ولكنه أيضًا قد يرى مواقع وتطبيقات لا يعرفها، ولكنها تظهر هناك لأن أحدًا ما استخدم جهازه في الوصول إلى تلك التطبيقات أو المواقع، وهو لا يعلم.

فيسبوك تطلق رسميًا ميزة “مسح سجل التصفح” التي ستضر بها

البوابة العربية للأخبار التقنية

مواضيع متعلقة
هواوي لا تنوي إطلاق هاتف بنظام هارموني هذا العام

هواوي لا تنوي إطلاق هاتف بنظام هارموني هذا العام

اختبارات المتانة .. شاهد Galaxy Note10+ ينجو من الخدش والحرق

اختبارات المتانة .. شاهد Galaxy Note10+ ينجو من الخدش والحرق

تسريب يكشف كافة تفاصيل منتجات آبل المرتقبة الشهر المقبل

تسريب يكشف كافة تفاصيل منتجات آبل المرتقبة الشهر المقبل

جوجل تتخلى عن الحلوى وتكشف عن اسم إصدار أندرويد القادم

جوجل تتخلى عن الحلوى وتكشف عن اسم إصدار أندرويد القادم