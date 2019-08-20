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العريان يرى احتمالية 70% لركود اقتصاد أوروبا

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العريان يرى احتمالية 70% لركود اقتصاد أوروبا العريان يرى احتمالية 70% لركود اقتصاد أوروبا

مباشر: يرى الاقتصادي محمد العريان احتمالية 70 بالمائة لوقوع أوروبا تحت براثن الركود الاقتصادي، مع الاضطرابات الداخلية للاقتصاديات الكبرى في منطقة اليورو.

وأضاف العريان كبير المستشارين الاقتصاديين لشركة "أليانز" خلال مقابلة مع "فايننشال نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن أوروبا تفقد الزخم بسرعة، مما يجعل منطقة اليورو تتأرجح على حافة الركود.

وأوضح العريان أن فرصة حدوث ركود اقتصادي في أوروبا قفزت إلى 70 بالمائة، مع استمرار مأزق البريكست في إضعاف السياسة البريطانية، بالإضافة إلى انكماش الاقتصاد الألماني والإيطالي في الربع الثاني

وقال العريان، الذي أشار أيضا إلى أزمات في فرنسا وإسبانيا: "إن الاقتصادات الرئيسية الخمسة في أوروبا مشتتة جميعها بمشاكلها الخاصة، ولا شيء تقريباً يتم إنجازه، ولا توجد سياسات مؤيدة للنمو تظهر من هذه البلدان".

وفي سياق آخر، أضاف العريان أن الاحتياطي الفيدرالي "رهينة لدى الأسواق" وسيضطر لإجراء عملتي خفض لمعدل الفائدة قبل نهاية العام، لتخفيف المخاوف من أن التوترات التجارية وتباطؤ النمو العالمي ستضر بالاقتصاد الأمريكي.

مباشر (اقتصاد)

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