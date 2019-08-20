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محدث.. الدولار الأمريكي يتراجع عالمياً مع هبوط عوائد السندات

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محدث.. الدولار الأمريكي يتراجع عالمياً مع هبوط عوائد السندات محدث.. الدولار الأمريكي يتراجع عالمياً مع هبوط عوائد السندات

مباشر: انخفض الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية من أعلى مستوى في 3 أسابيع خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع هبوط عوائد سندات الخزانة.

وتراجعت الورقة الخضراء مع هوبط عوائد السندات الأمريكية مجدداً مع ترقب المستثمرون لاجتماع جاكسون هول في نهاية الأسبوع الجاري بحضور رؤساء البنوك المركزية.

وكان العائد على سندات الخزانة العالمية سجل ارتفاعاً خلال تعاملات أمس الاثنين، بعدما انعكس منحنى العائد على سندات الخزانة الأمريكية والبريطانية في الأسبوع الماضي مع مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

كما من المقرر أن يعلن بنكا الاحتياطي الفيدرالي والمركزي الأوروبي محضر اجتماعهما الأخير يومي الأربعاء والخميس المقبلين على التوالي.

وقررت الولايات المتحدة أمس تمديد فترة السماح الممنوحة لشركة "هواوي"، والتي تتيح للشركات الأمريكية إمداد شركة الهواتف الصينية بالمكونات فترة 3 أشهر.

وبحلول الساعة 5:20 مساءًَ بتوقيت جرينتش، انخفض الدولار أمام اليورو بنحو 0.2 بالمائة مُسجلاً 1.1098 دولار، فيما انخفض أمام الين بنسبة 0.3 بالمائة عند 106.300 ين.

وتراجعت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 0.3 بالمائة إلى 1.2169 دولار، فيما انخفضت أمام الفرنك السويسري بنحو 0.3 بالمائة عند 0.9785 فرنك.

وخلال تلك الفترة، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة عند 98.175، وذلك بعد أن سجل مستوى 98.450 في وقت سابق من التعاملات وهو الأعلى منذ 1أغسطس/آب الجاري.
 

مباشر (اقتصاد)

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