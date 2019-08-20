بومبيو: لا توجد رسائل مختلطة من واشنطن بشأن هواوي

مباشر: قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن الولايات المتحدة لم تكن ترسل رسائل مختلطة بشأن شركة هواوي تكنولوجيز.

وقال بومبيو في مقابلة مع شبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إنه لا يعتقد أن هناك رسائل مختلطة على الإطلاق.

وأوضح الوزير الأمريكي أن تهديد وجود أنظمة اتصالات صينية داخل الشبكات الأمريكية أو داخل الشبكات حول العالم تمثل خطرا جسيما، وخطر للأمن القومي.

وكانت واشنطن أدرجت هواوي في القائمة السوداء في شهر مايو/آيار الماضي، بزعم أن عملاق الاتصالات الصينية متورطة في أنشطة مخالفة للأمن القومي الأمريكي أو مصالح السياسة الأجنبية.

وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في عطلة الأسبوع الماضي بأنه لا يرغب في تنفيذ مشاريع مع شركة "هواوي" لاعتبارات ذات الصلة بالأمن القومي للبلاد، لكن حكومته وافقت على تمديد لمدة 90 يوماً يسمح للشركات الأمريكية ببيع منتجاتها للشركة الصينية.

واستبعد بومبيو أن تُشكل مسألة وضع هواوي على قائمة الحظر عائقاً أمام التوصل إلى اتفاق تجاري مع بكين.