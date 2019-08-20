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حائز على نوبل: خفض الفائدة الأمريكية أطلق إنذار ركود الاقتصاد

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حائز على نوبل: خفض الفائدة الأمريكية أطلق إنذار ركود الاقتصاد حائز على نوبل: خفض الفائدة الأمريكية أطلق إنذار ركود الاقتصاد

مباشر: يرى الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل "روبرت شيلر" أن قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض معدل الفائدة خلال شهر يوليو/تموز الماضي تسبب في ضرر نفسي للأسواق.

وقال شيلر في تعليقات مع محطة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية، اليوم الثلاثاء: اعتقد أن هناك مشكلة مع خفض معدلات الفائدة لأنها تدل على شعور بالقلق.

وكانت المخاوف حيال عدم اليقين الاقتصادي العالمي قد ساعدت في دفع الفيدرالي لخفض معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الشهر الماضي للمرة الأولى منذ الأزمة المالية عام 2008.

وأوضح الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل أن الخطوة التي نفذها الفيدرالي كانت محدودة من حيث الخفض الفعلي لكنها كبيرة فيما يتعلق بالأثر النفسي للتسبب في إثارة مخاوف الركود الاقتصادي بالأسواق.

وأشار أستاذ الاقتصاد في كلية الإدارة بجامعة ييل إلى أن الشيء الهام هو القصة التي بدأها، وبالتالي عندما رأى المستثمرون خفض الفائدة للمرة الأولى في سنوات فإن الـ25 نقطة أساس لا تعني الكثير.

وتابع: لكنها تشير إلى أن الفيدرالي أطلق نظاما جديدا وأنه قلق إزاء الركود الاقتصادي.

وبعد أن خفض المركزي الأمريكي معدل الفائدة في أواخر يوليو/تموز الماضي فإن الأسواق المالية تعرضت إلى اضطرابات قوية خلال الشهر الجاري مع انقلاب منحنى العائد وتراجع الأسهم.

وذكر شيلر أن صانعي السياسات بالبنك المركزي الأمريكي يتمتعون بالعقلانية كما أن هناك القليل من السلوك المالي في معتقداتهم.

مباشر (اقتصاد)

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