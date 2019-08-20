أخبار عاجلة

قتلى وجرحى في تدافع خلال حفل لنجم الراب "سولكينغ" بالجزائر العاصمة -
وشوشة حلقة خاصة مع النجمة نجوى فؤاد وأسرار تعرض لأول مرة عن زيجاتها العرفي -
عمر الأيوبي: الأندية المصرية لن تنفق أموالًا كبيرة في صفقاتها مثل المواسم السابقة -
كوربين: سنعمـل كـل ما في وسعنا لمنع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق -
مساء dmc - اللواء حسين أبو طالب : سمعنا فخامة الرئيس في كل اللقاءات ان مفيش حاجه هتبقي بلاش -
مساء dmc - اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة تبدأ مهام عملها وتقرر تطبيق الـ "var" في الدوري -
مساء dmc - قراءة في مشاركة مصر بقمة السبع بفرنسا و أهم ملفات القمة -
مساء dmc - فيبي باسم تتحدث عن تاريخ كورال "مار جرجس" -
محمد عراقي: جروس مدرب عادي ولاسارتي مدرب سيء ولو استمر مكنش هيكسب دوري الأبطال -
#وشوشة I نجوى فؤاد أنا مكنتش بشغل بالي بفيفي عبده وبعتبر دينا ....... * !!! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

سياسي سوداني: محاكمة البشير "هزلية"

Google+ Print

 في حين يرى مراقبون أن تسريبات بعض أقوال البشير حول علاقته ببعض القادة العرب كانت مقصودة، وكان من الأفضل تأجيل تلك الجلسات لحين تشكيل والمجلس التشريعي.

MOHAMED NURELDIN ABDALLAH

قال الدكتور كمال عمر، القيادي في حزب المؤتمر الشعبي في مقابلة مع "سبوتنيك" تنشر لاحقا:

في تقديري هذه المحاكمة لا ترقى إلى شكل المحاكمات المطلوبة، وما يجري الآن من محاكمات هو مسرحية هزيلة.

وأضاف عمر، ما يزال أعوان البشير طلقاء بلا محاكمات، والمجلس العسكري جاء كنسخة ثانية من المؤتمر الوطني، ونتمنى خلال الفترة الانتقالية القادمة أن تكون هناك محاكمات حقيقية لقتلة الشعب، واسترداد أموال الشعب المنهوبة منذ عقود.

وتابع القيادي بالمؤتمر الشعبي:

المؤسسات الموجودة حاليا ليست بالكفاءة التي تدير محاكمات، وعلينا أن ننتظر الحكومة الانتقالية، لأن الثورة لديها مطالب فيما يختص بأجهزة القضاء، وكل من قتل ونهب ودمر السودان يجب أن يحاكم وبإجراءات عادلة. 

ومثل الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، أمام المحكمة، أمس الاثنين، في بداية محاكمة في قضية "الثراء الحرام"، التي تشمل اتهامات بالفساد وحيازة نقد أجنبي، وتلقي هدايا بصورة غير مشروعة.

وتنظر المحكمة في الدعوى الجنائية ضد البشير الذي يواجه تهما تتعلق بحيازته النقد الأجنبي، والنقد السوداني، والثراء غير المشروع، إضافة إلى تهم أخرى تتعلق بالفساد.

وقال رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان:

إن فريقا مشتركا من القوات المسلحة والشرطة وجهاز الأمن، تحت إشراف النيابة العامة، قام بتفتيش بيت رئيس الجمهورية السابق البشير، ووجد 7 ملايين يورو، إضافة إلى 350 ألف دولار، و5 مليارات جنيه سوداني.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
الحكومة اليمنية تتهم القوات الإماراتية بتفجير الوضع عسكريا في محافظة شبوة

الحكومة اليمنية تتهم القوات الإماراتية بتفجير الوضع عسكريا في محافظة شبوة

استجابة لأولياء الأمور الحكومة تعلن استمرار أداء طلاب الثانوية لغات لمادتي العلوم والرياضيات

استجابة لأولياء الأمور الحكومة تعلن استمرار أداء طلاب الثانوية لغات لمادتي العلوم والرياضيات

مساء dmc - الحكومة ترصد وتوضح حقيقة 12 شائعة انتشرت في 14 يوما

مساء dmc - الحكومة ترصد وتوضح حقيقة 12 شائعة انتشرت في 14 يوما

أول قرار صادم بعد حلف المجلس السيادي والحكومة اليمين الدستورية في السودان

أول قرار صادم بعد حلف المجلس السيادي والحكومة اليمين الدستورية في السودان