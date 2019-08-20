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بالفيديو ..بوتين: روسيا تدعم جهود الجيش السوري لاحتواء الخطر الإرهابي في إدلب

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بالفيديو ..بوتين: روسيا تدعم جهود الجيش السوري لاحتواء الخطر الإرهابي في إدلب بالفيديو ..بوتين: روسيا تدعم جهود الجيش السوري لاحتواء الخطر الإرهابي في إدلب

جي بي سي نيوز :- أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن تدعم جهود الجيش السوري لاحتواء الخطر الإرهابي في محافظة إدلب.

وقال بوتين قبل إنطلاق مباحثاته مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين: "بلا شك سنتحدث عن سوريا، وأود الإشارة هنا إلى أنه بعد توقيع الاتفاقات في سوتشي لإقامة منطقة منزوعة السلاح في إدلب، كان الإرهابيون آنذاك يسيطرون على 50% من الأراضي هناك، والآن يسيطرون على 90%، ونحن نرى هجمات مستمرة من قبلهم".

وتابع الرئيس الروسي قائلا: "والأكثر خطورة، أننا نرى نقل المسلحين من هذه المنطقة إلى مناطق أخرى في العالم، وهذا أمر خطير للغاية".

وأضاف: "وكانت هناك أيضا محاولات استهداف قاعدتنا في حميميم أكثر من مرة، ومن منطقة إدلب بالذات. ولذلك، ندعم جهود الجيش السوري في ما يخص العمليات على النطاق المحلي لاحتواء تلك المخاطر الإرهابية".

 

ومن المتوقع أن يتناول الرئيس بوتين خلال مباحثاته مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في فورت بريغانسون بفرنسا، الوضع في سوريا وليبيا والملف الإيراني والوضع في منطقة الخليج والتسوية الأوكرانية وغيرها من المواضيع الدولية.

 

المصدر: وكالات

جي بي سي نيوز

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