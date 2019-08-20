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وزير الخزانة الأرجنتيني الجديد: استقرار العملة أبرز أولوياتي الأساسية

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وزير الخزانة الأرجنتيني الجديد: استقرار العملة أبرز أولوياتي الأساسية وزير الخزانة الأرجنتيني الجديد: استقرار العملة أبرز أولوياتي الأساسية

مباشر: قال وزير الخزانة الأرجنتيني الجديد إن بلاده ستلتزم بالأهداف المالية لعام 2019 التي وافقت عليها مع صندوق النقد الدولي وستعمل على استقرار عملتها التي فقدت 18 بالمائة من قيمتها الأسبوع الماضي.

وأضاف "هيرنان لاكونزا" للصحفيين بعد أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس موريسيو ماكري، اليوم الثلاثاء، أن ستلتزم بهدف محو العجز المالي لهذا العام، على الرغم من سلسلة من تدابير الإنفاق التي أُعلنت الأسبوع الماضي بهدف تحفيز النمو، وفقاً لوكالة "رويترز".

وفي الأسبوع الماضي، أعلن ماكري تخفيض الضرائب على الغذاء والدخل الشخصي إلى جانب زيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية، مما أثار مخاوف من أن الإدارة ستفقد أهدافها المالية.

وأوضح "لاكونزا" أن أولويته الأولى هي استقرار البيزو، والذي عانى من خسائر قوية بعد أن هزيمة ماكري في الانتخابات التمهيدية التي أجريت في 11 أغسطس/آب الجاري من قبل ألبرتو فرنانديز قبل الانتخابات العامة التي ستجرى يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وذكر وزير الخزانة: "نريد أن نترك منصة اقتصادية قوية لأي مرشح يفوز في الانتخابات الرئاسية، مضيفًا أن الأرجنتين لديها فائض مالي أولي في الشهر الماضي وأنه يتوقع وجود فائض في أغسطس/آب الجاري أيضًا.

وكان وزير الخزانة الأرجنتيني نيكولاس دوخوفني أعلن استقالته من منصبه في عطلة نهاية الأسبوع الماضي وسط الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وبحلول الساعة 3:50 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع البيزو الأرجنتيني أمام الدولار بنحو 0.09 بالمائة إلى 54.750 بيزو بعد أن تراجع بأكثر من 1 بالمائة في وقت سابق من التعاملات.

مباشر (اقتصاد)

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