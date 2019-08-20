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الحكومة اليمنية تدعو السعودية لدعم خطط إنهاء التمرد المسلح في عدن

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الحكومة اليمنية تدعو السعودية لدعم خطط إنهاء التمرد المسلح في عدن الحكومة اليمنية تدعو السعودية لدعم خطط إنهاء التمرد المسلح في عدن

ودعت في بيان لها إلى "مواصلة جهودها ودعم خطط الحكومة لإنهاء التمرد"، بحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور عبدالله السعدي خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي اليوم إن على "كل القوى السياسية والاجتماعية للالتفاف حول الشرعية بقيادة فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي في مواجهة التمرد المسلح في العاصمة المؤقتة عدن، والقضاء على انقلاب مليشيا الحوثي المدعومة من إيران في صنعاء".

ودع المندوب اليمني"المجتمع الدولي ومؤسساته للقيام بمسؤولياتهم في دعم الحكومة اليمنية واستقرار وسيادة ووحدة الجمهورية اليمنية".

وقال السعدي إن "ما تعرضت له العاصمة المؤقتة عدن ومؤسسات الدولة خلال الأيام الماضية هو تمرد مسلح على الحكومة الشرعية من قبل ما يسمى المجلس الانتقالي وقوات الحزام الامني التابعة له وبدعم مالي ولوجستي واعلامي من قبل الامارات".

يتبع...

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