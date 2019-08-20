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الحكومة اليمنية تحمل الإمارات مسؤولية "التمرد" في عدن

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الحكومة اليمنية تحمل الإمارات مسؤولية "التمرد" في عدن الحكومة اليمنية تحمل الإمارات مسؤولية "التمرد" في عدن

القاهرة - سبوتنيك. وقال الحميري، عبر صفحته على "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء 20 أغسطس / آب: "بيان مجلس الوزراء أصدر بيانا عاجلا، ولأول مرة يضع النقاط على الحروف، ويحمل دولة الإمارات العربية المتحدة كافة التبعات والمسئولية وما يترتب عليه من جرائم ومآسي، وتشجيع للإرهاب والمنظمات الإرهابية، باعتبارها الداعم والممول والمشرف على هذا التمرد".

وأضاف: "هذا التمرد هيئت له مليشيات مسلحة خارجة عن سلطة الدولة ودربتها وسلحتها بمختلف أنواع الأسلحة".

وأضاف الحميري: "المجلس منعقد منذ الساعة الواحدة ظهرا، وأنهى اجتماعه الآن، وسيبقى في حالة انعقاد دائم".

وقال مستشار وزير الإعلام اليمني مختار الرحبي عبر حسابه على "تويتر" أن "اجتماع مجلس الوزراء اليمني بكامل أعضائه في مقر السفارة اليمنية بالرياض".

SputnikNews

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